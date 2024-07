Le boom des prix de la location courte durée pendant les Jeux Olympiques à Paris n’aura – probablement – pas lieu. En effet, à 24 jours des festivités, les propriétaires parisiens continuaient de louer mais à des prix plus modérés. Une réalité qui se répercute sur le budget vacances des citadins parisiens qui retombe des sommets – passant de 16 434 € en février à 4 158€ en mai pour 9 jours en moyenne contre 11 jours il y a 4 mois. Décryptage par Bertille Marchal, Directrice marketing et porte-parole de Gens de Confiance.

« Le soufflé retombe pour les bailleurs parisiens qui faute de louer aussi cher qu’il y a 5 mois, divisent par 4 leur budget vacances et recommencent à considérer la location de longue durée… » Bertille MARCHAL, Directrice marketing et porte-parole de Gens de Confiance.

A J-15 des JO, les parisiens grimacent…ils divisent par 4 leur budget vacances…

La plateforme Gens de Confiance observe que le budget dédié au logement estival des parisiens est passé de 16 434€ pour 11 jours à 7 personnes au mois de février 2024, à 4 158€ pour 9 jours à 8 personnes au mois de mai 2024. Un tarif à la nuitée divisé par 4 passant de 1 494€ / nuit pour les réservations estivales réalisées en février à 462€ / nuit pour les réservations effectuées en mai, 3 mois après.



Un sévère coup de rabais qui s’explique en partie par les espoirs déchus de louer son appartement parisien à prix d’or durant la période des 12 jours de festivités. Ceux qui avaient mis en location leur logement dès le mois de novembre 2023 ou plus récemment en début d’année, dans la phase euphorique du marché, semblent avoir choisi les meilleures périodes. Une anticipation qui leur vaut un été 2024 digne d’un séjour 5 étoiles « all inclusive ».



« L’opportunité de louer son bien parisien à des prix majorés est bel et bien révolue. Les derniers vacanciers qui viendront assister aux JO à Paris ont le choix dans l’offre de biens à louer. Ils n’hésitent pas à comparer et sélectionnent le meilleur compromis entre le confort et les services proposés par les hôtes. La (bonne) notation de l’accueillant termine de les persuader dans leur choix. », précise Bertille Marchal, Directrice Marketing de la plateforme Gens de Confiance.

Les prémices d’une bascule entre la location courte durée et longue durée à Paris ?

Alors que l’effet JO était sur toutes les lèvres en début d’année, le soufflé est retombé à moins de 2 semaines de l’événement. Si certains espèrent encore louer leur logement à la dernière minute cet été, même à moindre prix, d’autres préparent déjà la rentrée en proposant leur appartement à la location longue durée sur Gens de Confiance. Le site recense ainsi plus de 1 200 annonces dans la capitale depuis le début d’année.

Au mois de mai, 1551 appartements étaient mis en location longue durée via la plateforme, à un loyer médian de 1100€ / mois.

Et pour cause ! Si les JO avaient fait miroiter un rendement explosif, certains propriétaires préférèrent aujourd’hui miser sur la sécurité.

En déposant leur annonce avant les Jeux Olympiques, ils évitent la période post-Jeux qui sera probablement saturée par l’afflux des locations courte durée de l’été sur le marché de la longue durée. Mais aussi l’encadrement de la location courte durée à Paris, les incertitudes concernant la fiscalité de la location saisonnière à l’avenir, les difficultés d’organisation et les coûts des services de conciergerie, outre le risque de ne pas louer le bien cet été.

« En réalisant la bascule avec un temps d’avance, ces propriétaires s’assurent de profiter d’un marché porteur : le prix médian des logements loués sur Gens de Confiance est en effet passé de 950€ en juin 2023 à près de 1100€ ce mois-ci, soit une augmentation de près de 16 % des loyers médians à Paris. Et cela sans compter la très forte tension locative qui règne dans la capitale. », conclut la porte-parole.

A ce jour, les parisiens représentent près de 12 % des membres de la société nantaise Gens de Confiance.