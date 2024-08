Cuisine : Les nouvelles tables à induction Mythos et Maris avec la technologie K-Link

Franke Home Solutions présente les tables induction Mythos & Maris équipées de la technologie K-LINK, reliant table de cuisson et hotte pour une cuisine harmonieuse et efficace.

Avec un temps moyen passé en cuisine en constante hausse, cet espace central de la maison doit être polyvalent et agréable. Se transformant parfois en bureau, salle à manger, espace de partage, la cuisine est réellement la pièce maîtresse de la maison.

Pour rendre cette pièce toujours plus pratique et fonctionnelle, Franke propose une gamme de tables induction innovante. Les tables induction Mythos et Maris, sont les dernières innovations de Franke, dotées de la technologie K-LINK.

Cette solution intuitive crée une connexion entre la table de cuisson et la hotte, ajustant automatiquement la puissance d’aspiration de la hotte en fonction du niveau de cuisson. Grâce à cette technologie, les nuisances sonores sont éliminées, permettant de cuisiner dans un environnement calme et performant.

Les tables induction Mythos et Maris pour une cuisine en toute confiance

Les tables induction Mythos et Maris offrent fonctionnalité et flexibilité. La table Maris dispose de 4 zones de cuisson, tandis que la table Mythos en propose 5, avec une zone centrale supplémentaire.

Les deux modèles comprennent 2 zones Flexi, pouvant être fusionnées pour accueillir de grandes casseroles et poêles. Elles possèdent également une fonction Boost qui permet de régler chaque zone de cuisson à un niveau de puissance supplémentaire pendant un maximum de 5 minutes.

Les tables sont aussi équipées d’une fonction pratique de maintien au chaud et de fonte, ainsi qu’une option de limitation de puissance pour une utilisation sécurisée et adaptées aux besoins du foyer.

Pour une utilisation encore plus simplifiée, la table induction Mythos, avec ses commandes tactiles intuitives assure des réglages rapides et précis pour une cuisson sans faille. Son affichage LED blanc offre une visibilité claire ajoutant une touche moderne et élégante à la cuisine.

Les tables induction Mythos et Maris, un accord parfait avec les hottes Franke

Grâce à la technologie K-LINK, les plaques Mythos et Maris peuvent se connecter aux hottes sélectionnées de la gamme Franke, combinant performance et élégance.

Les tables induction Mythos et Maris de Franke peuvent également être connectées aux groupes de meubles Drip Free anti-condensation via la technologie K-LINK, garantissant un espace de cuisson hygiénique et sans humidité.

Conçues pour sublimer tous les projets culinaires et compléter l’électroménager, ces tables induction

représentent un ajout précieux dans la cuisine.

« Nous sommes extrêmement fiers des tables à induction Mythos et Maris dotées de la technologie K-LINK, Nicola Mazzoli, responsable groupe de la catégorie Électroménager chez Franke Home Solutions. Elles illustrent parfaitement la façon dont Franke s’efforce de proposer une gamme complète pour la cuisine, en créant des appareils qui communiquent entre eux pour offrir une expérience premium en termes de fonctionnalité et de confort. Une fois de plus, Franke propose des modèles capables de révolutionner l’espace cuisine de tout foyer, franchissant une nouvelle étape dans sa mission de réaliser la cuisine entièrement Franke. »