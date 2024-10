Immobilier : Garantme lance « ImmoStories », un podcast qui met en lumière les success stories

Garantme lance « ImmoStories », un podcast avec des interviews en tête-à-tête entre Thomas Reynaud, CEO et co-fondateur, et des entrepreneurs du secteur immobilier pour mettre en lumière les initiatives de ceux qui transforment et font évoluer le marché.

Le format d’ »ImmoStories » se distingue par ses interviews en face à face, entre Thomas Reynaud, CEO et co-fondateur de Garantme, et son invité. Cette formule permet aux auditeurs de plonger dans les parcours variés de chaque invité.

« Nous lançons notre podcast pour offrir une perspective différente et approfondie sur le secteur immobilier. ‘ImmoStories’ se distingue en mettant en lumière non seulement les réussites professionnelles de nos invités, mais aussi leur parcours personnel et leur vécu. Nos interviews seront menées de manière à explorer les motivations, les défis et les expériences qui ont façonné ces leaders. En proposant ce format, nous voulons comprendre et partager l’essence même de nos invités, leur histoire et leur vision, pour inspirer et enrichir notre audience de manière authentique et profonde », explique Thomas Reynaud CEO et co-fondateur de Garantme et host du podcast.

Des invités renommés et appréciés sur le marché

Les entrepreneurs et dirigeants invités proviennent de secteurs diversifiés liés à l’immobilier, tels que la proptech, l’assurtech, l’investissement, la gestion locative et transactionnelle ou encore le coliving… et bien d’autres. Le marché étant très varié, les invités ont ainsi l’opportunité d’apporter quelque chose d’unique. Chaque épisode dévoile les défis, les réussites et les innovations marquantes de ces acteurs influents.

Les premiers épisodes du podcast « ImmoStories » mettront en avant des figures bien connues du secteur immobilier, telles que Morgane Bentata (Valority), Xavier Belveau (We Invest), Philippe de La Chevasnerie (Papernest), Raphael Di Meglio (Matera), Danielle Dubrac, Jade Francine (WeMaintain), Emma Malha (Beanstock), Sébastien Merlet (AJP Immobilier), Thibault Remy (ex-MeilleursAgents), Thierry Vignal (Masteos), et Julien Villeneuve (La Boite Immo).

Encourager à rêver grand

« Chez Garantme, nous croyons fermement au pouvoir de l’inspiration et de l’innovation. Avec ‘ImmoStories’, nous souhaitons partager les histoires fascinantes des leaders du secteur immobilier qui transforment notre environnement et repoussent les frontières de ce qui est possible. Nous espérons que ces récits encourageront et motiveront la prochaine génération de professionnels de l’immobilier à innover et à rêver grand« , explique Lucie De Antoni, Head of Marketing chez Garantme.

