Immobilier : MeilleursBiens lance son propre moteur d’estimation de prix

Temps de lecture estimé : 2 min

Après de longs mois de développement en interne, le réseau de mandataires immobiliers MeilleursBiens dispose désormais de son propre outil d’estimation des prix de l’immobilier. » Nous avons créé la solution que nous aurions rêvé avoir à nos débuts dans l’immobilier« , se félicite son président Michael Benchabat. Les mandataires profitent d’un widget d’estimation à intégrer directement sur leur site individuel et personnalisable. Ils captent donc directement de nouveaux contacts vendeurs, tout en augmentant la satisfaction des propriétaires et des futurs acquéreurs.«

100% des commissions sans pallier

Fondé et dirigé par des professionnels de l’immobilier et des experts métiers, le réseau de mandataires MeilleursBiens garantit à ses agents un commissionnement à 100% sans aucune condition (paliers, chiffre d’affaires…) et met à leur disposition des outils digitaux qui augmentent leur productivité et leur efficacité. Autre spécificité : 90% des agents du réseau ont déjà de l’expérience dans le métier avant d’intégrer le réseau MeilleursBiens (contre 80% de débutants chez les concurrents). Pour bénéficier de l’ensemble des services, les agents payent uniquement un abonnement mensuel (à partir de 179€) et s’acquittent d’un forfait de transaction de 149 €/transaction.

MeilleursBiens, un concept qui cartonne

Le concept cartonne. Depuis 4 ans, l’entreprise ne cesse de se développer, elle compte désormais près de 400 agents répartis sur 80 départements, DROM compris. Le réseau bénéficie en outre d’une belle reconnaissance professionnelle. Pour la deuxième année consécutive, MeilleursBiens fait ainsi partie des huit PropTech françaises à figurer dans le classement du French web 500. Le réseau apparait aussi à la 13e place du classement des 500 « Champions de la croissance 2022 » en France, publié par le journal Les Échos. Au niveau européen, MeilleursBiens apparait dans le classement du Financial Times qui référence les 1000 entreprises européennes les plus dynamiques. Le réseau se positionne à la 100ème place tous secteurs confondus et à la 5ème place dans le domaine l’immobilier pour toute l’Europe.