Pros de l’immo : Maîtrisez les techniques de vente en viager grâce à la 1ère formation diplômante et certifiante

La vente en viager connaît une croissance continue depuis plusieurs années. Cela représente 2,5% des transactions immobilières en 2024, en progression de 5% par rapport à 2023. Son intérêt est indéniable pour les vendeurs, les acheteurs et les professionnels de l’immobilier.

Célestina Formations accompagne la croissance de ce marché en proposant la première formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager en France.

Le viager, une opportunité en 2025 pour les acheteurs, les vendeurs et les professionnels

L’inquiétude sur les niveaux des pensions de retraite, le rabotement de certains dispositifs d’investissement immobilier, ou encore les difficultés que rencontrent les professionnels du secteur tels que les agents immobiliers ou encore les notaires sont autant de raisons de se tourner vers le viager.

Si des plateformes ont bousculé le marché ces dernières années et accéléré la mise en relation entre vendeurs et acheteurs, « la connaissance des spécificités et des techniques de la vente en viager n’est pas toujours au rendez-vous », relève Brigitte Courgeon, fondatrice de Célestina Formations.

Les erreurs les plus fréquentes portent sur les calculs (rente, bouquet), sur certaines idées reçues (si le propriétaire décède rapidement par ex), ou encore sur celui qui a la charge des dépenses d’entretien et de travaux. Ce qui peut entraîner de la défiance de la part des acheteurs et des vendeurs envers les professionnels immobiliers proposant également de la vente en viager.

Transmettre, former et enseigner : une vocation pour Brigitte Courgeon

Après avoir dirigé pendant 15 ans une agence de promotion immobilière pour le compte d’une holding, Brigitte Courgeon obtient son Master en Gestion de Patrimoine en 2003. Parallèlement à ces activités de promotion immobilière et de Conseil en Gestion de Patrimoine, elle souhaite transmettre, former et enseigner. Ce qui la conduit à créer Célestina Formations en 2016, organisation de formation certifié Qualiopi. Le catalogue de formations s’étoffe progressivement pour s’adresser aux professionnels de l’immobilier, du courtage en assurances et du courtage en prêts. Coach certifiée PNL (Programmation Neuro Linguistique) et Efficacité Commerciale, curieuse de tout l’écosystème immobilier, elle en vient à s’intéresser également au viager et y voit un potentiel.

Brigitte Courgeon reprend des études dans l’immobilier et obtient son Bachelor en avril 2020. Alors qu’elle dispense déjà deux formations sur ce thème, les professionnels qu’elle accompagne expriment leur volonté d’aller plus loin que les aspects techniques et financiers du viager, de bénéficier d’une formation diplômante et certifiante.

Forte de ses 20 ans d’expérience, elle entreprend les démarches nécessaires auprès de France Compétences fin 2022. A la suite d’un long processus, elle obtient la Certification Professionnelle RS 6713 sur « les techniques de la vente en viager » en juillet 2024.

Etude du vieillissement de la population, différents calculs, réévaluation de la rente, répartition et paiement des dépenses liées aux travaux et à l’entretien, cas pratiques, Programmation Neurolinguistique Comportementale, ou encore mise en situation font partie du programme. A ce jour, 7 professionnels de l’immobilier ont reçu leur diplôme et certification « Techniques de la vente en viager ».

