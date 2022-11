Pros de l’immo : La Boîte Immo lance une offre de Community management

Temps de lecture estimé : 2 min

Le marché en pleine mutation pousse les agents immobiliers à se réinventer. Il est de plus en plus important pour eux de proposer des services qui vont apporter une expérience et une plus-value à leurs clients vendeurs et acquéreurs afin de se démarquer.

Cela peut passer par la valorisation de leurs annonces grâce à la visite virtuelle, la vidéo immobilière et des photos HD mais aussi la diffusion renforcée de celles-ci.

Les réseaux sociaux incontournables à présent

Au-delà d’un marché en mutation, les usages des Français évoluent. Au premier plan, l’utilisation des réseaux sociaux, devenus à la fois espaces d’expression et de consommation. Les marques l’ont bien compris et sont nombreuses à faire de Facebook ou Instagram leur première vitrine. Les utiliser est donc très opportun car les utilisateurs peuvent être de potentiels prospects, et ils sont nombreux. Alors qu’on demande aux agents immobiliers, indépendants ou franchisés, de maîtriser de plus en plus de technologies, d’outils ou de tendances, La Boîte Immo, leader sur le marché des logiciels immobiliers pour les agences immobilières indépendantes, lance sa nouvelle offre de Community management afin de les accompagner sur l’animation de leurs réseaux sociaux.

Les annonces immobilières transformées en vidéo

En quoi cela consiste ? Cette nouvelle solution possède une double fonctionnalité : la première est qu’elle transforme automatiquement les annonces immobilières en vidéo grâce à Spotvideo afin de les partager automatiquement sur les réseaux sociaux avec Social Connect. Le format vidéo étant très plébiscité, les annonces ont ainsi une visibilité optimale.

Du contenu sur les pages des agences

Mais ce n’est pas tout : la deuxième fonctionnalité, News Factory, permet de poster chaque semaine sur les pages des agents immobiliers du contenu de qualité créé par des spécialistes en immobilier. Avec à minima 2 posts par semaine, les supports sont variés : articles, vidéos, visuels, portant aussi bien sur de l’actualité immobilière, des chiffres du marché, des astuces ou encore des conseils pour

les particuliers.

Un référencement local renforcé

Grâce à des posts réguliers et de qualité sur leurs réseaux sociaux, les professionnels de l’immobilier vont fidéliser leurs clients et susciter l’intérêt de leurs prospects en se plaçant comme référent de l’actualité immobilière ! Le référencement local est également renforcé grâce aux posts sur Google My Business. Ils participent activement à la mise en avant de la fiche Google de l’agent immobilier boostant ainsi sa visibilité.