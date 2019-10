Quels travaux réaliser sur mes fenêtres ?

Pour tout savoir sur les travaux à réaliser sur vos fenêtres pour améliorer notamment l’isolation de votre logement, suivez le guide !

1. Pourquoi des travaux sur mes fenêtres ?

Changer ses fenêtres est avant tout un investissement utile et rentable, en effet, il s’agit d’une des premières choses à faire pour améliorer l’isolation de votre demeure, de quoi permettre de gagner en confort, mais également de faire des économies d’énergie assez importantes.

Des fenêtres mal isolées, ou qui ont perdues en étanchéité, sont un vrai gouffre en termes d’énergie, mais aussi pour votre budget.

Afin de choisir quels travaux à effectuer sur vos fenêtres, vous devrez prendre en compte leur état actuel. Pour un châssis en bon état, seul le vitrage sera à remplacer, en revanche, si le problème vient du cadre, il vous faudra changer totalement de fenêtre.

Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’attendre que vos fenêtres soient abîmées pour les changer, l’aspect esthétique de vos fenêtres actuelles vous dérange peut-être, et les remplacer peut alors être un bon moyen d’embellir votre habitat, intérieur comme extérieur.

Modifier une fenêtre peut impliquer de simples modifications réalisables en peu de temps et sans nécessiter l’intervention de professionnels du secteur. Certaines rénovations peuvent cependant requérir de plus lourds travaux ; il vous faudra auquel cas vous adresser à des spécialistes et réaliser certaines démarches administratives. Des explications sur la garantie dommages ouvrage vous seront par exemple proposées afin de réaliser ces travaux de façon sereine.

2. Aménagements simples

Ces aménagements concernent les fenêtres qui ont un châssis en bon état, ce sont des changements qui sont en moyenne peu coûteux, et ne nécessitent pas toujours d’être réalisés par un professionnel. Ils vous permettent de mieux isoler vos fenêtres, ou simplement de changer l’aspect esthétique.

L’une des choses les plus simples à restaurer sur une fenêtre, sont tous simplement les joints. Rapide à faire même pour les débutants en bricolage, ils sont peu coûteux, et vous permettent de rajeunir votre fenêtre, et surtout lui assurer une bonne isolation.

Pour une meilleure isolation et protection de vos fenêtres, il ne faut pas oublier de changer les volets roulants, ou alors d’en faire installer si vous n’en possédez pas.

Plusieurs types de volets existent parmi cette gamme de produits comme ceux avec moustiquaire intégrée, les volets manuels ou électriques…ainsi que différents matériaux, pour correspondre au mieux à votre type d’habitat.

L’installation, ainsi que le changement des lames abîmées se font par un professionnel, mais ne nécessitent pas de « gros chantier ».

3. Travaux plus lourds

Dans la plupart des cas, le changement d’une fenêtre neuve, consiste à simplement emboîter le nouvel encadrement dans l’ancien, cependant se contenter de changer uniquement le vitrage peut bien souvent être peu esthétique avec un châssis trop épais pour la vitre, mais aussi créer certains problèmes. Si l’ancien et le nouveau châssis ne s’emboîtent pas parfaitement, l’isolation thermique et acoustique de la pièce s’en feront ressentir.

Dans ces cas-là, il est préférable de changer entièrement la fenêtre, surtout que beaucoup d’aides de l’État sont proposées dans le cadre du soutien à la rénovation énergétique.

Évidemment, même avec des aides, changer une ou des fenêtres, nécessite un gros budget, et la peur d’une arnaque. Pour cela, il est nécessaire de contracter une garantie assurance dommages ouvrage, qui vous permet de vous protéger des malfaçons qui compromettent l’habitabilité et la salubrité du logement. Cette assurance vous permet de garantir vos travaux pendant 10 ans, et surtout d’être en règle avec la législation sur les constructions neuves, et les travaux importants. N’hésitez alors pas à consulter votre assureur si vous envisagez de procéder à de gros travaux d’isolation de vos fenêtres. Cette garantie vous sera en effet d’une aide précieuse en cas de vice de construction, et vient compléter notamment la garantie de responsabilité décennale des artisans.

Notons également que des travaux conséquents nécessiteront une déclaration de travaux auprès de la mairie de votre commune, si vous remplacez une fenêtre par un autre modèle complètement différent ou avec des caractéristiques différentes (changement de matériau ou de coloris par exemple).