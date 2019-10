En transactions immobilières, l’enjeu c’est le mandat !

Pour Pierre Arnaud Mazzanti, cofondateur avec Pascal Beuvelet du réseau immobilier The Door Man, ce qui a fait la réussite de certains réseaux immobiliers en France c’est leurs mandats.

Celui qui détient le mandat, détient le marché

Ce qui a fait la réussite de certains réseaux immobiliers en France n’est autre que leurs mandats, au-delà des techniques appliquées pour les « rentrer ». Je me rappelle de ma première expérience dans ce métier en 1989, lorsqu’à seulement 21 ans je rejoignais le numéro 1 des réseaux immobiliers dans le monde ! Très vite, j’ai compris que l’enjeu était de détenir le « mandat exclusif » au bon prix et qu’il était donc nécessaire, au-delà de déployer tous les moyens tactiques en amont, de bénéficier d’un mandat compétitif qui réponde parfaitement aux attentes des clients vendeurs.

C’est en comprenant cela que je suis devenu quelques années plus tard, en 2001 à l’âge de 33 ans, numéro 1 de ce Réseau en France ! Celui qui détient le mandat, détient le marché !

Mais les années ont passé et les mandats de ces grands réseaux n’ont pas évolué. Ces grands réseaux n’ont pas pris en compte les attentes nouvelles de propriétaires vendeurs tout aussi nouveaux, transformés par une digitalisation galopante. Ces réseaux n’ont pas pris en compte l’arrivée des nouvelles technologies et des formidables opportunités pour faire évoluer leurs offres et leurs mandats.

Nous sommes 30 ans après mes premiers pas dans ce merveilleux métier et le mandat que j’ai connu dans ce réseau mondial est exactement le même aujourd’hui ! Certes, il a été un peu saupoudré de digital par le marketing mais rien d’essentiel n’a changé.

Pourtant, je veux permettre à de de jeunes gens de faire carrière dans l’immobilier en rentrant beaucoup de mandats exclusifs comme ce réseau m’avait permis de le faire avec mes équipes dans les années 90 puis 2000 !

Les mandats The Door Man permettent à des jeunes de décrocher des biens exclusivités

Pour cela, n’attendant pas et n’espérant pas que les plus anciens réseaux s’adaptent, j’ai créé le système unique THE DOOR MAN fondé sur deux innovations majeures ; ses mandats ACCESS et PREMIUM.

Deux mandats exclusifs parfaitement adaptés aux nouvelles attentes des propriétaires vendeurs, deux mandats totalement acquis à la cause technologique et deux mandats qui permettent de se différencier avec succès.

Deux mandats qui permettent à de jeunes gens qui débutent de rentrer des mandats exclusifs, de connaitre le succès, la réussite et le plaisir de rendre le meilleur service possible à leurs clients.

A l’aube de 2020, le commerce sans le partage n’existe plus. Vouloir faire des affaires seul dans son coin n’est plus possible et il est alors urgent de partager ses affaires avec les autres, collègues, confrères, partenaires et amis pour la plus grande satisfaction de nos clients communs.

ACCESS est un mandat exclusif parfaitement adapté au propriétaire vendeur qui souhaite participer activement à la vente de son bien et qui du coup considère que les honoraires du professionnel immobilier qu’il choisit doivent correspondre aux services rendus et à la répartition des missions.

PREMIUM est le mandat exclusif qui permet une vente plus rapide et au meilleur prix grâce à la taille inégalable et inégalée de son réseau de commercialisation obtenue par la mécanique du partage.

Jeunes gens, vous qui souhaitez peut être comme moi faire de l’immobilier votre métier, votre passion, et connaitre le succès ne vous trompez pas et rappelez-vous que seul le mandat exclusif sera votre graal !

Chez THE DOOR MAN nous le savons, nous l’avons compris et c’est pour cela que nous avons créé ACCESS et PREMIUM pour vous !