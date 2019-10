Henri Pagnon et Simon Primack : « Pour Proprioo, il est temps de repenser le métier d’agent immobilier ! »

Henri Pagnon et Simon Primack, co-fondateurs de Proprioo, reviennent sur leur politique de recrutement et leur vision du métier d’agent immobilier. Tribune.

Notre constat est simple. Si, selon les Notaires, plus de 70% des Français continuent de passer par des agences immobilières c’est que leur service d’accompagnement reste nécessaire. Cependant, l’expérience qui s’ensuit ne semble généralement pas satisfaisante puisqu’ils sont 68% à avoir une opinion négative de leur agent immobilier selon un sondage du Consortium Immobilier.

Les agents immobiliers sont au coeur du service d’accompagnement d’une agence immobilière, ils en sont la pierre angulaire, et pourtant la méfiance règne. Entre commissions opaques et manque de réactivité, les consommateurs ont du mal à comprendre la valeur ajoutée d’un agent. Chez Proprioo, nous considérons que la solution à cette problématique réside en l’identification et le recrutement de la crème de la crème des agents immobiliers qui seront ensuite outillés par nos soins afin qu’ils délivrent la qualité de service attendue par nos clients.

En mai 2019, nous avons clôturé notre troisième levée de fonds à hauteur de 20 millions d’euros. Nos investisseurs historiques ont renouvelé leur confiance en notre modèle reposant sur ces agents qui sont les meilleurs dans leur secteur et qui délivrent une qualité de service irréprochable pour un taux de commission unique fixé à 1,99% du prix de vente du bien. Grâce à eux et à l’engagement de nos 80 collaborateurs, nous sommes capables d’appréhender sereinement notre développement qui s’appuie sur le recrutement de plus de 200 agents immobiliers en France, dont 100 en Ile-de-France d’ici fin 2020. Pour réussir ce pari, nous avons fait le choix d’une gestion de nos talents qui repose sur 3 piliers.

Pillier n°1 : Choisir la stabilité par un recrutement exclusivement en CDI

Nos talents ont la possibilité d’exercer leur métier sereinement puisqu’ils sont exclusivement engagés en CDI. Nous sommes en effet convaincus qu’en faisant de nos agents immobiliers des salariés à part entière de notre entreprise, nous générons un environnement de travail stable, qui encourage l’épanouissement professionnel et personnel.

Ce choix de salarier tous nos agents s’est imposé dès la création de Proprioo en 2016. En analysant le marché, nous avons constaté que le modèle de rémunération des agents traditionnels ne leur permettait pas de faire passer les intérêts de leurs clients avant les leurs. Nos agents privilégient ainsi la satisfaction de leurs clients, et n’entrent pas dans une course aux volumes qui se fait bien souvent au détriment de la qualité de service telle que nous la concevons chez Proprioo.

Le choix du CDI retranscrit aussi notre ambition de recruter des profils qui se projettent dans la durée chez Proprioo.

Ce statut rarement utilisé dans l’immobilier nous amène à prêter une attention forte à nos recrutements. Notre processus est ainsi exigeant et sélectif. D’ailleurs, dès leur arrivée, nos talents déclarent apprécier être entourés, formés et accompagnés par des agents avec un niveau excellent.

En parallèle, cette envie d’investir dans nos équipes implique également que nous privilégions le recrutement de profils ayant un fort potentiel avec lesquels nous envisageons de co-construire Proprioo. Car Proprioo est en train de croître, rapidement : nous avons doublé nos effectifs en moins de 6 mois. À ce jour, les problématiques organisationnelles sont donc critiques, c’est pourquoi nous n’hésiterons pas à faire évoluer ceux qui mélangent expertise et qualités de leader.

Nous formons nos agents en continu pour qu’ils puissent renforcer leurs compétences en vente, leur expertise immobilière, développer leur savoir-être vis-à-vis des clients et même évoluer s’ils en expriment l’envie.

Pillier n°2 : Une équipe d’experts pluridisciplinaire pour épauler chaque agent

Derrière chaque agent, il y a toute une équipe qui travaille, qui l’épaule au quotidien. L’organisation de l’agence immobilière Proprioo est unique en son genre : nous avons une répartition en différents pôles qui collaborent au quotidien.

Qu’elles soient centrées sur l’opérationnel, le marketing, les ressources humaines, ou la recherche et développement, nos équipes n’ont qu’un seul objectif commun : faciliter le travail de nos agents pour qu’ils puissent fluidifier l’expérience de vente et d’achat de nos clients. Cette coopération quotidienne fait partie intégrante de l’esprit Proprioo !

Ainsi, plutôt que d’être seuls contre tous, travailler chez Proprioo c’est la garantie d’être épaulé par des personnes qualifiées et expertes de leur domaine. Les agents que nous recrutons s’accordent pour dire qu’ils apprennent énormément au contact des équipes transverses de Proprioo. Ils apprécient tout particulièrement cette collaboration qui leur permet de se concentrer sur la relation avec leurs clients.

Citation Sébastien, agent Proprioo : “On se sent soutenus par tous les pôles de Proprioo ! L’esprit d’équipe nous permet, à nous agents, de nous concentrer sur notre coeur de métier : l’accompagnement du client.”

Pillier n°3 : Une formation continue et des outils innovants pour approfondir son expertise au quotidien

Le secteur immobilier évolue très vite. Que ce soit la fluctuation des prix, les lois qui régissent les transactions immobilières comme les nouvelles technologies, nos agents se doivent non seulement d’être à la page mais aussi d’être capables d’anticiper ces évolutions.

Pour délivrer la meilleure qualité de service, nos agents utilisent leurs connaissances du marché immobilier et s’appuient sur nos outils opérationnels. Afin qu’ils répondent aux niveaux d’exigences de nos clients dont les attentes évoluent par les transformations liées au marché et au digital, il était impératif d’accompagner les agents avec une formation continue interne. Cette formation pluridisciplinaire est le meilleur moyen de continuer à garantir un niveau d’excellence dans l’ensemble de nos équipes et tout particulièrement pour nos agents.

C’est l’objectif premier de la Proprioo Academy, formation personnalisée qui permet à chaque agent de développer son potentiel en perfectionnant sa maîtrise du secteur de l’immobilier, de la profession et des outils opérationnels.

En plus d’innover en matière de formation, Proprioo développe en interne des outils opérationnels (espaces clients en ligne, optimisation des agendas, application la gestion des clients, etc.) pour faciliter la transaction immobilière pour nos clients et maximiser la capacité d’un agent à bien accompagner ses clients.

Par exemple, lorsqu’une des parties est en déplacement ou ne peut pas signer le mandat en personne, le système de signature électronique nous permet d’être ultra-réactifs et de nous adapter aux contraintes des clients. Autre exemple, dans le cas où certains propriétaires n’aient pas beaucoup de temps pour finaliser l’estimation et prendre les photos de leur bien, notre technologie et notre organisation permettent à nos agents de fournir une estimation juste et de livrer une visite virtuelle en plus des photos nécessaires à la rédaction d’une annonce en une heure trente à peine !

Vous l’aurez compris, nous avons conscience que les agents immobiliers Proprioo sont notre plus grand atout. C’est pourquoi, en combinant stabilité, perspective de progression professionnelle, innovation et accompagnement, nous proposons un environnement de travail qui permet à ces véritables experts de l’immobilier à se dépasser au quotidien tout en s’épanouissant pleinement dans ce qui fait leur coeur de métier : leur relation avec leurs clients.