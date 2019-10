60% des étudiants considèrent le coût de leur logement comme un frein à leur mobilité

Étudiants et futurs étudiants, les demandes de bourse et de logement, c'est maintenant !

Et si la sous-location était la solution pour permettre aux étudiants de saisir des opportunités professionnelles telles que des stages à l’étranger, des séjours linguistiques ou des échanges universitaires ? Le point avec Smartrenting, agence immobilière spécialisée en sous-location.

Le logement est au cœur du débat des élections municipales, principalement dans la course à la mairie de Paris : construction des hôtels, régulation d’Airbnb ou encore saturation et prix de l’immobilier… le sujet est un des enjeux majeurs de la campagne.

Avec les vacances de la Toussaint, cette problématique incombe particulièrement aux personnes souhaitant voyager. Il paraît en effet difficile pour certaines populations, notamment les étudiants, d’imaginer partir en vacances, car au coût de celles-ci s’ajoute celui de leur loyer. Selon l’INSEE, 51% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté en 2019, 46% sont dans l’obligation d’exercer une activité rémunératrice afin de subvenir à leurs besoins et 71% des clients de Smartrenting perçoivent une aide sociale.

Saisir des opportunités professionnelles

Au-delà des voyages pour le loisir, les étudiants se retrouvent en difficulté pour saisir des opportunités professionnelles et formatrices telles que des stages à l’étranger, des séjours linguistiques ou des échanges universitaires. Vivre ces expériences, qui les obligeraient à quitter leur logement, devient un luxe pour beaucoup : ils ne peuvent pas se permettre de cumuler dépenses liées au projet et leur loyer qu’ils doivent continuer de régler, même si leur logement dans leur ville d’étude reste vide. Interrompre son bail le temps de son projet n’est pas non plus une option envisageable pour les étudiants des plus grandes agglomérations, tant la difficulté pour trouver une location est considérable.

La mobilité : un véritable facteur de réussite

Nombreuses sont les opportunités pour les étudiants qui rêvent d’une expérience de vie forte pour développer leurs compétences et maîtriser une langue étrangère. Smartrenting, agence immobilière spécialisée en sous-location légale, apporte une solution aux problématiques des personnes ayant des projets de mobilité. La startup favorise la mobilité, notamment pour les étudiants : 76% des clients-étudiants de Smartrenting considèrent ce service comme indispensable à la réalisation de leurs projets. En gérant la sous-location de leur bien et en leur assurant un loyer payé pendant les moments vacants, ils leur permettent de saisir ces opportunités en toute sérénité.

Rendre la mobilité accessible à tous

« Notre mission est de rendre la mobilité accessible à tous en s’appuyant sur l’économie circulaire, explique Thibault Martin, CEO et co-fondateur chez Smartrenting. Notre présence dans les campus étudiants s’inscrit dans cette volonté de faire du logement une opportunité au voyage et non plus une contrainte. Nos clients ne sont alors plus confrontés au dilemme “abandonner son logement ou payer un double loyer pendant son projet. »