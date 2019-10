Anantara Bazaruto Island Resort au Mozambique dévoile son nouveau look

Un look résolument moderne, de nouvelles nouvelles villas avec piscine … Le Anantara Bazaruto Island Resort dévoile une transformation chic de ses villas inspirée de la culture africaine et de la vie marine indigène du Mozambique.

Equitation, safaris en 4×4, sites pitoresques …

Attention les yeux … Situé à la frontière protectrice de l’archipel de Bazaruto, Anantara Bazaruto Island Resort est un havre d’aventure, mettant en valeur sa destination extraordinaire avec des activités remarquables au-dessus et en dessous de l’eau… Les amateurs d’équitation peuvent en pratiquer sur des sentiers paisibles, le long de plages de sable fin et même dans l’océan. Les clients peuvent découvrir les sites les plus pittoresques de l’île et la vie locale colorée, à travers des safaris en 4×4 à la rencontre d’une faune et d’une flore exotiques, les coutumes traditionnelles du village, un phare du 19e siècle et des sites isolés comme la magnifique baie Sailfish. Un safari en mer permet aussi de rencontrer les dauphins dans leur élément naturel. Une excursion en bateau jusqu’à Paradise Island vous émerveillera avec de superbes plongées en apnée, des bains de soleil relaxants, et étend les plaisirs avec un pique-nique BBQ relaxant.

Au coeur de l’océan Indien

Anantara Bazaruto Island Resort bénéficie d’une situation à couper le souffle au coeur de l’océan Indien, à 30 kilomètres au large des côtes du Mozambique. L’archipel de Bazaruto, archipel de parcs nationaux protégés, s’éparpille comme des joyaux d’émeraude sur l’océan turquoise… Bazaruto, la plus grande de ces îles, loin des distractions modernes, offre une retraite sereine en harmonie avec la nature luxuriante, pour un moment en amoureux ou pour passer du bon temps en famille.

L’une des premières destinations de plongée en apnée et de plongée

Les amoureux de la mer auront l’embarras du choix puisque le parc national marin de Bazaruto est l’une des premières destinations de plongée en apnée et de plongée sous-marine au monde, offrant des aventures océaniques extraordinaires dans des eaux vierges. Des récifs coralliens regorgeant de poissons tropicaux aux plus grandes populations de dauphins, baleines, requins, tortues et dugongs. Ces écosystèmes remarquables et ces eaux cristallines font d’Anantara Bazaruto une destination de choix pour la plongée avec tuba et la pêche.

Piscine privée et terrasse, donnant toutes sur l’océan Indien

Toutes les villas ont été entièrement rénovées pour offrir aux clients un luxe en harmonie avec la nature luxuriante et une vue sur l’océan. De plus, sept d’entre elles ont été transformées en villas avec piscine privée et terrasse, donnant toutes sur l’océan Indien. Les villas donnant sur la plage conservent le luxe naturel du resort, nichées au milieu des jardins indigènes, avec des tons chauds, des accents de rouge et des motifs africains qui caractérisent le thème culturel des villas, tandis que les nuances de bleu et les références à des scènes sousmarines créent un sentiment de tranquillité.

Tissus traditionnels mozambicains ….

Les principales caractéristiques des villas sont les planchers en bois lamellé-collé, les finitions architecturales, un éclairage d’ambiance ainsi qu’un nouveau mobilier contemporain – jouant tous un grand rôle dans l’aspect frais des villas. L’utilisation de tissus traditionnels mozambicains, le Capulana, pour les coussins décoratifs ainsi que des illustrations photographiques mettant en vedette la vie marine mozambicaine, toutes ces choses permettant l’ajout d’une touche locale. Un espace lounge offre un confort climatisé économe en énergie, d’élégantes salles de bains avec une baignoire en contrebas et des douches extérieures exotiques telles des cascades rafraîchissantes. Les villas s’ouvrent sur une véranda meublée de chaises longues et d’un vaste espace de vie en plein air, pour dîner dans un confort gastronomique.

… des teintes naturelles de l’océan Indien

Golfinho, le restaurant principal du resort, a également été rénové pour permettre aux clients de prendre le petit déjeuner et le dîner dans un cadre encore plus élégant. Le nouveau concept s’inspire des teintes naturelles de l’océan Indien avec une palette de bleu, de gris et de blanc qui reflète le littoral. Le restaurant offre de nouvelles finitions élégantes, y compris des carreaux de sol en terrazzo, des comptoirs en béton poli, des miroirs antiques et des détails en bronze.