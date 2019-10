Salon de l'immobilier et de l'Investissement 2019 : Le débrief avec Stéphanie Collot et Sébastien Bareau

Conversation de Salon avec Sébastien Bareau, fondateur de Calista Patrimoine et des conférences du CGP et Ariane Artinian au Salon de l’Immobilier et de l’Investissement.