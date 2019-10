ID&AL groupe lève 11 millions d’euros pour renforcer son maillage territorial

Acteur polyvalent de l’immobilier, de la promotion à la gestion, ID&AL groupe vient de réaliser une levée de fonds de 11 millions d’euros auprès de la Family Office La Tricogne Capital.

Acteur polyvalent de l’immobilier avec des activités de promotion, d’aménagement, de transaction, de location, de gestion locative ou encore de syndic de copropriété, ID&AL groupe

L’approche singulière d’ID&AL groupe quant à la manière d’appréhender l’immobilier lui a permis de s’affirmer en quelques années seulement comme un partenaire de confiance des acteurs de la ville et d’être aujourd’hui un acteur incontournable de la grande région Nouvelle Aquitaine.

Fort désormais d’une centaine de collaborateurs et également implanté dans trois autres régions de France (Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France), ID&AL groupe compte mettre à profit cette levée de fonds de 11 millions d’euros afin d’asseoir la présence de son concept novateur sur l’ensemble du territoire hexagonal.

L’arrivée au capital du family office, LaTricogne Capital, fondé par Jean-Paul Dumont et aujourd’hui présidé par son fils, Arnault Dumont, doit en effet permettre à ID&AL groupe de passer sa production de 1000 logements en 2018 à près de 3000 en 2023. Un accroissement de son activité qui sera accompagné du développement de ses activités de services, Le Club by ID&AL, facilitant toutes les étapes du projet immobilier : accompagnement et conseil personnalisé par un interlocuteur dédié et un écosystème de partenaires de choix, gestion locative, syndic, transaction dans l’ancien.

L’opération financière a été finalisée avec le concours de la banque Edmond de Rothschild Corporate Finance et l’accompagnement juridique du cabinet Guillemin Flichy pour ID&AL groupe et du cabinet Vendeville Avocats pour LaTricogne Capital.

Un acteur contextuel au service d’un immobilier idéal

Créé en 2011 en mode start-up par Édouard Myon et Pierre Vital, ID&AL groupe revisite le secteur de l’immobilier en apportant des réponses concrètes et durables aux besoins des territoires et de leurs habitants.

Les deux associés fondateurs ont su fédérer autour d’eux une équipe d’experts et un ensemble de partenaires – notamment des start-up – contribuant collectivement à la compréhension des enjeux territoriaux. Tous attachés à placer au cœur des réalisations immobilières la qualité et l’innovation, il résulte de cette synergie des projets adaptés aux nouveaux usages et concourant à bâtir l’habitat de demain.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’aventure entrepreneuriale d’ID&AL groupe, initiée sous l’impulsion de Pierre et Édouard. Investisseur privé et familial, nous avons à cœur de nous impliquer dans la réalisation de son plan d’affaires ambitieux via une grande proximité avec le management, affirme Arnault Dumont, président de LaTricogne Capital. Au-delà des objectifs financiers, notre association puise sa force dans nos valeurs partagées parmi lesquelles loyauté, humanisme, humilité et ambition sont essentielles. Aussi, LaTricogne Capital saura mobiliser son réseau dans l’univers immobilier et ses partenaires financiers afin de permettre à ID&AL groupe de saisir de nouvelles opportunités et assurer son développement des prochaines années. »



« Avec cette levée de fonds, nous nous dotons des moyens financiers indispensables au renforcement de notre position d’acteur référent du territoire grâce à une offre de solution immobilière contextuelle, déclarent Édouard Myon et Pierre Vital, co-fondateurs associés d’ID&AL groupe. Celle-ci nous permettra également de répondre à des projets d’envergure tout en continuant à investir dans le digital et l’innovation. Une évolution qui doit nous assurer à l’horizon 2023 l’enregistrement d’un chiffre d’affaires de près de 370 millions d’euros et d’ici là l’embauche de 150 talents supplémentaires. »