Bon de Visite, l’expert de la data immobilière, dévoile sa nouvelle identité : “Homadata”

Changement de nom, nouveau logo, nouvelle charte graphique, refonte du site web… la start-up experte de la data immobilière fait peau neuve

En cette fin d’année placée sous le signe de la transparence depuis l’ouverture de la base des données foncières par le Gouvernement, la start-up experte de la data immobilière fait peau neuve ! L’objectif ? Refléter au mieux la vision de l’entreprise, son expertise, ses valeurs et ses ambitions.

Changement de nom, nouveau logo, nouvelle charte graphique, refonte du site web, ces nouveautés marquent un nouveau tournant pour l’entreprise dont tous les indicateurs sont au vert.

La start-up dont l’activité est de traiter les données immobilières, économiques, fiscales et environnementales, propose des outils décisionnels en matière de transaction, négociation, location et investissement immobilier.

La data au service de la transparence du marché immobilier

Dans un objectif de transparence du secteur de l’immobilier, une équipe de spécialistes oeuvre au quotidien pour développer des outils clés en main ou sur mesure tels que : un estimateur de valeur immobilière (transaction et loyer), un évaluateur d’emplacement géolocalisé ainsi que des simulateurs d’investissement locatif et d’aide à l’optimisation fiscale. Tous sont dédiés aux professionnels des secteurs bancaires, de l’immobilier, de l’énergie, de la finance et de l’assurance.

L’entreprise met également à disposition du grand public une palette d’outils gratuits : un moteur de recherche d’annonces immobilières, un outil d’estimation de valeur immobilière et d’estimation de loyer, un évaluateur d’emplacement, une solution d’aide à l’implantation d’entreprise ainsi qu’un simulateur d’investissement Pinel.

Nouvelle identité, nouvelles ambitions

Aujourd’hui, l’entreprise qui souffle un vent d’innovation sur le marché immobilier change d’identité pour mieux véhiculer son positionnement et ses ambitions internationales.

Selon John-Guy Park, fondateur et CEO de la Start-up, « Ce changement d’identité est en parfaite cohérence avec notre croissance rapide. Notre objectif est d’accompagner les professionnels en France et en Europe dans leur mutation digitale en leur proposant des solutions intelligentes adaptées à leur activité immobilière, tout en permettant aux particuliers de disposer d’informations fiables pour mener à bien leur projet immobilier. Notre fer de lance reste plus que jamais la data. Homadata reflète parfaitement ces axes de développement ».

Cap sur de nouveaux partenariats avec le Crédit Agricole d’Ile de France

Dans le cadre d’un projet d’optimisation du parcours immobilier locatif proposé par le Crédit Agricole d’Ile de France à ses clients, Homadata a créé une solution permettant d’estimer la performance d’un investissement locatif à partir d’une méthodologie de DCF (Discounted Cash Flow). Cet outil doté d’une grande précision permet d’estimer le montant du loyer et les charges afin d’évaluer le revenu locatif net et d’identifier la date à partir de laquelle l’investissement sera rentabilisé.

Ce nouveau contrat signé par la start-up souligne une nouvelle fois son expertise dans les différents domaines du secteur de l’immobilier.