Entre SAFTI et le label Happy At Work, ça le fait !

Pour sa première participation, SAFTI annonce sa labellisation Happy At Work : il devient ainsi le premier réseau de mandataires immobiliers labellisé.

Chaque année, le réseau immobilier SAFTI interroge ses conseillers immobiliers autour d’une enquête de satisfaction. Cette année, SAFTI a fait le choix de travailler avec l’organisme indépendant ChooseMyCompany, qui mesure la motivation et l’engagement des collaborateurs au travers de son label HappyIndex® / AtWork et récompense ainsi les entreprises où il fait bon travailler.

L’ensemble des collaborateurs ont participé

L’enquête s’est déroulée sur 3 semaines, entre juin et juillet 2019, et a permis d’interroger l’ensemble des collaborateurs : conseillers immobiliers du Réseau et salariés du siège.

Et pour cette première participation, SAFTI enregistre des résultats remarquables, qui lui permettent de se classer dans le haut du tableau des entreprises de 1 000 à 4 999 collaborateurs :

4,55/5 pour sa note globale HappyIndex® / AtWork.

90 % recommandent SAFTI.

94 % éprouvent du plaisir à faire leur travail.

93 % trouvent du sens à ce qu’ils font.

90 % sont fiers de travailler chez SAFTI.

91 % ont le sentiment que leur mission et leurs responsabilités leur correspondent.

« Ces excellents résultats sont le fruit d’un travail commun entre tous les collaborateurs de l’entreprise : salariés du siège, conseillers du Réseau et équipe de Direction», se félicitent les fondateurs du réseau.

3 500 conseillers immobiliers partout en France

Créé en 2010 par Gabriel Pacheco, Marc Brimeux et Sandra Françonnet, SAFTI a connu en moins de 10 ans une forte croissance. Le réseau compte aujourd’hui plus de 100 salariés au siège, sur des fonctions de recrutement, de formation et d’accompagnement des conseillers immobiliers. Des conseillers immobiliers, qui sont actuellement plus de 3500 en France à accompagner leurs clients vendeurs et acquéreurs dans la réussite de leurs projets immobiliers

« La labellisation HappyIndex® / AtWork obtenue aujourd’hui par SAFTI témoigne de la capacité du réseau à conjuguer une croissance exponentielle à un esprit familial fort, qui lui est cher depuis sa création, poursuivent les fondateurs. SAFTI est donc fier d’affirmer qu’il est un réseau immobilier où il fait bon travailler, et qu’il est le 1er réseau de mandataires immobiliers labellisé Happy at Work.»