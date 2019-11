Electricité, Internet, Assurances,Déménagement … IAD joue au concierge pour ses clients

Il est important pour nous d’accompagner nos clients à chaque étape de leur projet immobilier. La Conciergerie iad permet aux acquéreurs d’accéder aux services les plus intéressants en fonction de leurs besoins et de leur permettre de réaliser des économies au moment de leur déménagement

Le réseau de mandataires immobiliers iad lance une nouvelle offre de services afin d’accompagner au plus près tous les acheteurs lors de leur déménagement et installation.

La conciergerie, un outil anti stress

Les déménagements sont bien souvent une source de stress pour les personnes s’apprêtant à changer de logement et nécessitent de nombreuses démarches : gérer les fournisseurs

d’eau et d’électricité, faire les changements d’adresse, modifier les abonnements Internet…

Parce que l’installation dans un nouveau chez-soi doit rester un plaisir, iad propose une offre de conciergerie avec toute une gamme de services ayant pour but d’accompagner au mieux ses clients lors de leur déménagement : devis de déménagement, tests d’éligibilité à la fibre / ADSL, simulation d’économies réalisables sur les contrats d’énergie…

iad propose du contenu informatif destiné à informer les acheteurs avec, notamment, une checklist de déménagement et une fiche de relevé de compteur leur permettant de ne manquer aucun aspect essentiel au moment de leur changement de logement.

Un service gratuit pour simplifier le déménagement

La conciergerie iad est un service gratuit qui s’appuie notamment sur un comparateur de services pour simplifier le déménagement de ses clients :

• Electricité et gaz – afin qu’ils puissent choisir l’offre la plus adaptée à leurs habitudes de consommation d’énergie et au prix le plus intéressant

• Internet et mobile – pour qu’ils testent leur éligibilité à la fibre optique ou ADSL et souscrivent à l’opérateur de leur choix

• Assurance habitation – pour qu’ils bénéficient de la meilleure couverture pour leur logement

• Devis déménagement – afin de faciliter le choix du prestataire de déménagement

L’offre de conciergerie d’iad est gérée en partenariat avec Selectra, entreprise spécialisée dans la comparaison d’offres d’électricité, de gaz et de services Internet. Elle est gratuite et

directement disponible sur le site Internet d’iad. L’offre peut notamment être proposée aux acquéreurs et aux vendeurs par les conseillers du réseau.

« Il est important pour nous d’accompagner nos clients à chaque étape de leur projet immobilier, se félicite Roland Tripard, président du groupe iad. Aujourd’hui, on sait que pratiquement toute recherche de logement commence sur Internet mais nous pensons que de nombreux services doivent être mis à disposition en ligne une fois l’achat effectué. La Conciergerie iad permet aux acquéreurs d’accéder aux services les plus intéressants en fonction de leurs besoins et de leur permettre de réaliser des économies au moment de leur déménagement .»