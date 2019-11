Zephyre et Century 21 s’unissent pour accélérer l’équipement des copropriétés en recharge électrique

Notre objectif est de donner aux copropriétaires, un accès à une recharge facile. Nous simplifions et sécurisons le processus d’installation et de maintenance.

Acteur clé en main de la recharge électrique automobile, Zephyre accompagnera les agences Century 21 et les syndics de copropriété sur le choix d’équipements adaptés, l’installation, le financement, la gestion de la consommation et la maintenance.

Afin de répondre dès à présent aux besoins de leurs copropriétés en gestion à la recherche de solutions de recharge électrique pour véhicules, Century 21, 1er réseau d’agences immobilières dans le monde, signe un partenariat de services avec la start-up parisienne Zephyre, le spécialiste de la borne de recharge pour voitures électriques.

Pour anticiper les besoins en recharge électrique pour véhicules des résidents de leurs copropriétés, Century 21 a souhaité collaborer avec Zephyre, afin de proposer le meilleur accompagnement possible : « S’appuyer sur un partenaire expert tel que Zephyre nous permet d’accompagner nos syndics de copropriétés dans leurs démarches relatives à l’installation de bornes électriques et de leur proposer une solution clé en main », explique Laurent Vimont, Président de Century 21 France.

Un accompagnement total et une offre clé en mains pour les copropriétés

Pour les copropriétaires souhaitant s’équiper d’une borne de recharge pour leur véhicule électrique, Zephyre propose une offre de services complète, pour leur permettre de se brancher sur leur équipement personnel sans attendre qu’une borne publique soit libre.

« Notre objectif est de donner aux copropriétaires, un accès à une recharge facile, explique Gaëlle Mettey, CEO de Zephyre. Nous simplifions et sécurisons le processus d’installation et de maintenance. Après une étude technique de l’installation (dimensionnement, optimisation électrique, puissance de la borne), nous proposons une offre personnalisée répondant à des critères de qualité, pour accompagner les syndics, faire voter le projet en AG et offrir les services dont les copropriétaires ont besoin. La consommation est gérée en temps réel grâce à nos bornes intelligentes, ce qui permet notamment la réparation de certaines pannes à distance en 30 minutes. Notre engagement auprès des syndics et des copropriétaires se traduit également par un impact positif sur l’empreinte écologique et sur la santé des populations. »

L’offre de services Zephyre dédiée copropriété

L’accompagnement : Zephyre appuie les syndics Century 21 dans la demande auprès des copropriétés.

L’accès sécurisé avec un badge RFID.

Le devis élaboré aux côtés des agences pour l’installation de la borne.

L’aide à la présentation du projet en Assemblée Générale

La prise en charge de la gestion intégrale du dossier de Subvention Advenir et du calcul du montant du crédit d’Impôt Transition Energétique.

La gestion de la consommation électrique en temps réel, via une application.

Le pilotage énergétique : optimisation de la puissance disponible entre points de charges (afin de limiter les coûts des consommations et/ou maximiser la charge en heures creuses).

La facturation automatique auprès du syndic.

La garantie 1 an pour la pose et 3 ans pour la borne de recharge.

Un service d’assistance du lundi au vendredi de 9h à 19h

Le partenariat permet également à Century 21 de solliciter Zephyre pour l’installation de bornes de recharges dans ses agences.