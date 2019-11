Bébé arrive : 5 conseils pour bien choisir les meubles de sa chambre

Avec l’arrivée de bébé, les parents rêvent d’une chambre toute en douceur. Pourtant, il est important d’être bien renseigné pour ne pas se retrouver avec des meubles toxiques. 5 conseils pour une chambre de bébé saine et écologique !

Les bébés peuvent être soumis à plus de 300 substances chimiques appelées COV (composés organiques volatils) dans leur chambre. Les responsables ? Les meubles issus des grandes chaines… et, pour preuve, toutes recommandent d’aérer plusieurs jours la chambre de bébé avant de l’y installer après le montage de leurs meubles. Quand on sait que l’organisme des tout-petits est plus sensible à ces substances, il est important d’en informer les parents.

Théo bébé : un design attentif aux tout-petits et respectueux de la planète.

C’est en partant de ce constat que Théo bébé*, concepteur & fabricant, spécialiste en matière de mobilier écologique de haute qualité pour les plus petits, a identifié 5 conseils à retenir pour bien choisir les meubles de bébé pour ses premiers moments de vie.

Des meubles qui respectent les normes de sécurité françaises/européennes

Vérifiez que les meubles de la chambre sont bien aux normes de sécurité françaises/européennes et qu’ils ont été testés en laboratoire afin qu’ils suivent les normes NF EN716 et NF EN221, au moins pour les lits et meubles à langer.

Pas de solvant dans les peintures

Assurez-vous que la peinture utilisée ne contient pas de solvant et qu’il n’y a pas d’émanation (conforme à la norme NF EN 713). En effet, les peintures avec solvant type nitrocellulose et polyuréthane contiennent des solvants dangereux pour la sante. Il est préférable d’opter pour une peinture à l’eau car elle ne contient pas de solvant et n’a pas d’émanation.

Pas de formaldéhyde ni d’autres COV à des taux dangereux pour la santé

Assurez-vous que les meubles sont certifiés ISO 16000 garantissant ainsi que les matériaux utilisés n’émettent pas de formaldéhyde ni d’autres COV à des taux dangereux pour la santé. Le taux de formaldéhyde ne doit pas dépasser 30 microgrammes par m3 d’air.

Un esprit développement durable

Préférez des meubles évolutifs ou multi évolutifs dans un esprit « développement durable ». Ces meubles multi usages accompagnent les tout-petits en fonction de leur évolution et permettent de les garder très longtemps.

A noter qu’il est préférable d’opter pour une garantie sur ce type de meubles d’au moins 3 ans.

Pas de polystyrène ni plastique dans les emballages

Les emballages sont aussi très importants. Préférez des marques qui n’utilisent pas de polystyrène ni plastique dans leurs emballages.

