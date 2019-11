Edmond dynamite le paiement des honoraires d’agence

Edmond libère les honoraires dès la signature du compromis de vente, en s’appuyant sur une analyse juridique et financière. Ainsi, grâce à Edmond, les agences perçoivent leurs honoraires sans attendre la signature de l’acte authentique.

Une révolution dans le monde des agences immobilières … Aujourd’hui l’immobilier est l’un des derniers secteurs rémunérés uniquement au succès. Une conséquence de la Loi Hoguet de 1970 qui régit le métier de l’agent immobilier et consacre la « rémunération au succès ». En clair, les honoraires de l’agence immobilière ne sont dus que le jour de signature de la vente d’un bien immobilier.

Une avance sur honoraires

En clair, si l’agence ne réalise pas la vente, elle ne perçoit aucune rémunération, même si elle a travaillé pour son client. En proposant une avance sur honoraires juste après la signature du compromis, Edmond dépoussière et accélère les règles de paiement des honoraires pour les agences et leurs négociateurs. Plus de la moitié d’entre eux ont un statut d’indépendants, et vivent pendant 6 mois sans salaire en attendant le paiement de leur facture. En 2018, les agences ont facturé 7,1 milliards d’euros d’honoraires de transactions.

Le saviez-vous ?

Il faut en général attendre plus de 9 mois entre le moment où un client prend contact avec une agence et la vente effective d’un bien immobilier. Pendant ce temps, l’agence immobilière travaille… sans percevoir aucune rémunération des services qu’elle met en œuvre.

Mais que fait Edmond ?

Edmond, analyse le compromis de vente et propose une avance des honoraires à ses agences partenaires. Pourquoi attendre 9 mois pour percevoir les honoraires alors qu’il est possible les toucher après le compromis ? Grâce à une solution de financement unique, Edmond permet aux 27 000 agences immobilières et aux 59 000 négociateurs indépendants de bénéficier d’un service inédit d’avance sur honoraires. C’est simple : le compromis est analysé sous 72h et les honoraires peuvent être versés en suivant sur le compte de l’agence immobilière ! Terminé les honoraires immobilisés.

Qui a inventé Edmond ?

A l’origine d’Edmond, Laure & Philippe Gaudin. A la tête de Bientôt Chez Soi, start-up qui développe des solutions à destination des professionnels de l’immobilier, ils ont acquis de solides expériences dans les secteurs bancaires et financiers. Laure Gaudin a travaillé pendant plus de 10 ans dans la gestion des risques dans le secteur bancaire tandis que Philippe Gaudin exerce ses talents d’ingénieur financier depuis plus de 20 ans au service de PME et d’institutionnels.

Mais pourquoi Edmond ?

Edmond, c’est le prénom de l’un des illustres membres de cette grande famille de banquiers ! Saviez-vous que cette banque familiale s’était distinguée en proposant des services plus aboutis qu’une simple gestion de portefeuilles d’actions ? Analyse des données, projections, évaluation des risques : la liste de ces services n’est pas exhaustive, elle a été l’une des premières à les décliner dans le secteur de l’investissement immobilier.

Les points clés à retenir

Le secteur immobilier est l’un des derniers à être rémunéré au succès : l’agent immobilier ne perçoit de rémunération que lorsque la vente d’un bien immobilier est signé .

Il s’écoule environ 9 mois entre le 1er contact client et la signature de la vente d’un bien immobilier .

94% des agences immobilières françaises sont de très petites entreprises, employant moins de 10 salariés.

*Selon une étude menée sur 1 354 agences indépendantes en France, 70% d’entre elles souhaiteraient bénéficier d’une avance sur honoraires, si cela était possible. Elles l’utiliseraient en priorité pour lancer des campagnes de communication (32%), développer de nouveaux points de vente (27%), faire bénéficier à leurs agents commerciaux du paiement immédiat de leurs primes (22%).