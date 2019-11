Black friday : Kadran lance le #justfriday

#JustFriday est une première mondiale dans le secteur immobilier ! Nous sommes ravis d’en être les précurseurs et espérons que l’événement rencontrera un vif succès. Depuis son lancement en 2015, et avec plus de 600 enchères réalisées, Kadran simplifie la négociation pour faciliter la transaction ! Notre mission de proposer un accès au logement au prix juste partout en France est désormais inscrite. #JustFriday est le premier jour juste d’une longue série !

Voilà 9 ans que le Black Friday s’invite en France. Cette année, le vendredi 29 Novembre, plus de 145 millions d’euros pourraient être dépensés chaque heure*. Kadran, première plate-forme de négociation des prix de l’immobilier par le système des enchères, s’engage pour donner à ce vendredi un autre visage. En partenariat avec l’acteur historique de l’immobilier neuf Cogedim, Kadran lance une première mondiale : le #JustFriday ou comment vendre et acheter un bien au prix le plus équitable. Pour l’occasion plus de 100 biens, promus par Cogedim, seront mis en vente.

Make friday just again !

Kadran s’empare du black friday et le transforme en #JustFriday, pour promouvoir une manière plus juste et équitable d’acheter un bien immobilier partout en France. Loin de l’idée de braderies à tout va et insensées, il s’agit de créer des moments où l’achat se fait dans des conditions favorables et justes autant pour le vendeur que pour l’acheteur. Le moyen favori et inédit de Kadran pour remplir cette mission ? Les enchères immobilières dégressives aussi appelées ventes au cadran.

Comment fonctionnent les enchères dégressives ?

Lors d’une enchère dégressive, le prix du bien baisse par palier toutes les 30 secondes. Les paliers de baisse sont au préalable fixés par le vendeur. Qui remporte le bien ? Le premier qui fait une offre a toutes les chances après examen de son dossier. Rapidité et perspicacité sont de mise ! Voilà une manière à la fois révolutionnaire et équitable de fixer le prix d’un appartement, d’une maison familiale, d’un loft lumineux ou d’un manoir à la campagne !

«#JustFriday est une première mondiale dans le secteur immobilier ! Nous sommes ravis d’en être les précurseurs et espérons que l’événement rencontrera un vif succès. Depuis son lancement en 2015, et avec plus de 600 enchères réalisées, Kadran simplifie la négociation pour faciliter la transaction ! Notre mission de proposer un accès au logement au prix juste partout en France est désormais inscrite. #JustFriday est le premier jour juste d’une longue série ! », indique Eliott Godet, fondateur de Kadran.

Comment ça marche ?

Rendez-vous sur la page #Justfriday pour ne rater aucune opportunité. Des descriptions complètes de chacun des biens sont proposées avec, pour certains, la possibilité d’une visite avant une potentielle inscription de l’acheteur à l’enchère. Chaque fiche dispose d’un agenda qui mentionne :

La date et horaire de clôture des inscriptions

La date et horaire du début de l’enchère

Les prix paliers des offres !

Le rendez-vous est ensuite donné dans la salle des enchères virtuelle sur laquelle l’offre d’achat est à formuler.

En résumé …

Révolutionnaire : on ne sort plus de chez soi pour trouver le bon bien et négocier son prix en ligne.

Gratuit : simple d’utilisation, les offres d’achat sont déposées instantanément et gratuitement lors des enchères.

Equitable : dans la limite d’un prix plancher et d’un prix plafond établis par le vendeur, l’internaute détermine la valeur du bien.