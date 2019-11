Jean-Marc Torrollion et Antoine Desbarrières : « Chaque copro a droit à sa formation gratuite pour devenir une copro verte ! »

Conversation de salon entre Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM, et Antoine Desbarrières, président de l’association Qualitel, au micro d’Ariane Artinian lors du salon de la copropriété.

Qu’est-ce que les copro vertes ? Éléments de réponse avec Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM et Antoine Desbarrières, président de Qualitel lors du salon de la copropriété à la Porte de Versailles. « Si beaucoup connaissent les enjeux de la rénovation énergétique, on nous interpelle beaucoup sur le fait qu’on en parle peu au sein des copropriétés », explique Jean-Marc Torrollion. « Et beaucoup de copropriétaires ont une vision très négative de la rénovation de leur copropriété,ajoute Antoine Desbarrières. Donc formons et informons les copropriétaires parce qu’il y a vraiment un gros travail à faire ». Pour tout savoir des formations pour professionnels et particuliers sur les copro vertes, visionnez la vidéo ci-dessus.