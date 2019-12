Estimation de biens immobiliers : MeilleursBiens lance un nouvel outil, estim.io

MeilleursBiens, le premier réseau immobilier de France 100% digital et dédié aux professionnels indépendants, dévoile son nouveau produit “2 en 1” : un site d’estimation pour les particuliers et un logiciel d’estimation pour ses agents mandataires.

Après son pivot en 2018, MeilleursBiens.com poursuit son positionnement unique dans l’expérience digitale complète pour les mandataires immobiliers et pour les particuliers. En plus de sa plateforme combinant logiciel, support et marketplace, la startup propose désormais son site et logiciel estim.io pour estimer la valeur de son bien, en comparaison avec plus de 14 millions de biens répertoriés.

Le logiciel estim.io : une aide incontournable pour les professionnels

Basé sur trois méthodes d’estimation, comparative, par capitalisation et par étude comparative de marché, le logiciel permet aux agents mandataires membres du réseau MeilleursBiens d’estimer de manière très précise les différents biens à vendre, peu importe la ville en France. Cette offre est désormais en option dans les packages abonnements du réseau, afin de compléter le panel d’outils digitaux déjà mis à disposition des agents.

Estim.io : un site d’estimation complet et efficace pour les particuliers

MeilleursBiens a également souhaité ouvrir l’expérience aux particuliers, et ce de manière totalement gratuite. Grâce à la méthode comparative, les particuliers peuvent se renseigner rapidement et efficacement sur la valeur de leur bien sur le marché local. Il leur suffit de renseigner leur adresse ainsi que quelques informations complémentaires sur le bien à vendre, et en quelques minutes ils obtiennent une fourchette de prix estimé !

“Avec cet outil complémentaire, nous espérons renforcer notre positionnement en tant que réseau 100% digital, explique Michaël Benchabat, CEO de MeilleursBiens. Nous souhaitons vraiment mettre à disposition tous les moyens pour permettre à nos agents mandataires de mieux vendre, au meilleur prix. Et nous continuons bien évidemment de leur reverser 100% des honoraires.”