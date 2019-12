Le dépôt de garantie d’un logement meublé est il plafonné ?

Location : Mon propriétaire doit-il me fournir un justificatif s'il ne me rend pas le dépôt de garantie?

Mon bailleur ne me restitue que 80% du dépôt de garantie en attendant la régularisation des charges

Le fils de Benjamin est étudiant, il loue un appartement meublé. En plus du dépôt de garantie, le bailleur lui demande de verser 100 euros supplémentaires pour « les badges d’entrée du parking ». Est-ce normal ?

Non, ça n’est pas normal. Pour un bail meublé, le dépôt de garantie est de deux mois de loyer hors-charge maximum, et il n’existe aucun cas permettant d’aller au-delà de cette somme. On ne peut pas demander de frais supplémentaires pour les badges de parking, les Vigik etc…

Qu’est-ce que le dépôt de garantie ? Qui doit le verser, et à qui ? Posez-nous vos questions sur hello@mysweetimmo.com !