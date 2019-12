Comment investir dans l’immobilier pour obtenir rapidement sa liberté financière ?

Les efforts consentis pour acquérir un petit appartement ou un parking sont exactement les mêmes que ceux déployés pour acheter un immeuble de rapport. Cependant, un immeuble de rapport avec 4 à de 10 appartements, voire plus, offre une rentabilité immédiate à deux chiffres, alors qu'avec l'achat d'un simple parking ou d'un appartement, on obtient, à effort égal, avec un bien à faible rentabilité.

Vous voulez devenir un investisseur dans l’immobilier ? Kendy Polestin partage les secrets de sa success story, avec Code Liberté PlusTM, son programme en 6 étapes, pour vous permettre de vivre plus rapidement de vos investissements ! Suivez le guide …

Formateur en immobilier et investisseur, Kendy Polestin présente Code Liberté PlusTM, un programme en 6 étapes pour devenir investisseur dans l’immobilier. L’objectif ? Réussir ses opérations immobilières pour obtenir sa liberté financière le plus rapidement possible. La cible ? Les investissements immobiliers à forte rentabilité immédiate, soient les immeubles de rapport !

Tous les secrets d’une success story …

Kendy Polestin a créé un programme d’accompagnement accéléré dédié à l’investissement dans les immeubles de rapport, basé sur les secrets de sa réussite. Sans expérience ou héritage, il s’est composé, en 2 ans, un patrimoine immobilier de 13 appartements qui lui a permis de quitter son statut de salarié. Le but de sa formation est de permettre à ses élèves d’appliquer les mêmes stratégies avancées afin d’acquérir, en un an, au moins 4 appartements.

Toutes les étapes de l’investissement immobilier

Composé de 6 modules, le programme Code Liberté PlusTM couvre toutes les étapes de l’investissement immobilier : depuis le choix du bien jusqu’à l’automatisation de sa gestion locative, en passant par les nécessaires étapes de la négociation, du financement, des travaux ou encore de la fiscalité. Les élèves investisseurs bénéficient d’une plateforme privée pour accéder à l’ensemble des formations et choisissent le format le plus adapté à leur cursus d’apprentissage : vidéos, fiches pratiques, MP3 ou encore transcriptions. En plus de la partie théorique, Kendy Polestin accompagne ses élèves lors de sessions de questions / réponses hebdomadaires permettant à chacun d’expliquer ses enjeux. Chaque bien est unique, les problématiques des apprentis investisseurs aussi !

Une stratégie de spécialisation : les investissements immobiliers à forte rentabilité immédiate

L’immobilier attire toujours plus de Français : c’est en effet un placement tangible et concret mais aussi plus sûr et sécurisant. Cependant, gare à la dispersion ! Comme beaucoup de novices, Kendy Polestin a d’abord investi dans des studios avant de découvrir la stratégie payante : se spécialiser dans les immeubles de rapport. En effet, l’achat, la rénovation et la location d’immeubles de rapport sont beaucoup plus rentables que l’achat d’un petit appartement ou d’un parking.

Une rentabilité à deux chiffres

« Les efforts consentis pour acquérir un petit appartement ou un parking sont exactement les mêmes que ceux déployés pour acheter un immeuble de rapport, explique Kendy Polestin, Président de LKP Éditions. Cependant, un immeuble de rapport avec 4 à de 10 appartements, voire plus, offre une rentabilité immédiate à deux chiffres, alors qu’avec l’achat d’un simple parking ou d’un appartement, on obtient, à effort égal, avec un bien à faible rentabilité. »

Sans copropriété, les appartements d’un immeuble de rapport permettent de mutualiser les coûts et les risques. Meublés et mis en location de courte durée ou saisonnière, ils garantissent des loyers immédiats et sûrs. Enfin, un système autonome travaille pour les investisseurs : l’automatisation est appliquée tant dans la gestion des équipes de ménage des appartements que pour l’arrivée ou le départ des clients ou encore la perception des loyers.

Une communauté de sprinteurs tournée vers la liberté financière

Grâce à ce programme de formation, Kendy Polestin a déjà accompagné 80 personnes aux profils très différents, étudiants, salariés, chefs d’entreprise, salariés, mais partageant deux caractéristiques communes : avoir un revenu régulier, et donc un bon profil pour les banques, et l’envie d’apprendre pour augmenter leurs revenus ou optimiser leurs locations en créant des actifs à fort potentiel. Ce sont, selon Kendy Polestin, des Sprinteurs. En effet, il distingue deux catégories d’investisseurs : les Sprinteurs et les Marathoniens. Alors que les Sprinteurs veulent gagner des revenus récurrents tout de suite et acquérir une liberté financière immédiate, les Marathoniens investissent plutôt pour assurer leur retraite, c’est-à-dire rentabiliser au bout de 10 à 20 ans.

Des critères drastiques de sélection permettent aux Sprinteurs de mener à bien leur programme d’investissement immobilier

« Le but est que nos élèves passent à l’action tout de suite pour avoir rapidement des résultats. Alors, s’ils ne sont pas financièrement solvables ou disposent de revenus trop bas pour prétendre à un prêt immobilier auprès de leur banque, ils auront beau suivre notre programme, ils n’iront pas au bout de leur projet. C’est donc pour cela que nous effectuons une sélection rigoureuse pour ne recruter que des personnes capables de mettre immédiatement en pratique nos enseignements : la réussite de nos élèves étant notre raison d’être », conclut Kendy Polestin.

Obtenir sa liberté financière

En rassemblant sa communauté de Sprinteurs, Kendy Polestin leur permet d’échanger tant sur leurs réussites que sur leurs questionnements afin d’atteindre le même but : accroître ses revenus grâce à des investissements immobiliers à forte rentabilité. Chacun se consacre alors à son objectif final : obtenir sa liberté financière.

