Immobilier ancien : Record de vente battu avec plus d’un 1 million de transactions en 2019 !

À l’instar des appartements anciens, les prix des maisons anciennes sont en légère hausse sur 3 mois (+1,0%). La province et l’Île-de-France ont des évolutions similaires.

L’évolution des prix sur 1 an est comprise entre +2% et +3% depuis le 1er trimestre 2017. Contrairement aux appartements, la hausse est plus accentuée en Province (+2,8%) qu’en Île-de- France (+1,2%). Les projections établies pour le 4e trimestre augurent d’une hausse sur 1 an plus prononcée pour la Province et d’une stabilité des prix pour l’Île-de-France au regard des chiffres anticipés pour janvier 2020.

Le prix de vente médian en province en 2019 s’établit à 125 000 € pour un appartement ancien et à 165 000 € pour une maison ancienne.

Un pouvoir d’achat immobilier stable sur le plan national

La surface finançable (mensualité de 800 € /mois pendant 20 ans et sans apport), d’un appartement ancien sur l’ensemble de la France est stable sur un an à 56 m2. Pour les maisons anciennes, la surface finançable (mensualité de 1300 € /mois pendant 20 ans et sans apport), atteint 154 m2, également stable sur un an.