LP Promotion inaugure LP Loft : un showroom doté d’une technologie immersive et modulable

Nous avons choisi Toulouse pour la première implantation de ce showroom dernière génération car c’est à la fois notre ville historique et la ville la plus dynamique de France en termes d’économie et de croissance démographique.

LP Promotion a inauguré à Toulouse son showroom dernière génération : LP Loft. Cet espace de vente inédit en France permet aux futurs propriétaires d’explorer de façon interactive et sur 270° leur futur logement.

Installée au cœur de la Ville rose, cette élégante vitrine du savoir-faire de LP Promotion met à la disposition des acquéreurs un lieu d’écoute, d’échange et d’expérimentation entièrement consacré à la définition de leur projet immobilier. Conseillers, solutions virtuelles, matériaux…, LP Loft réunit dans un même espace tous les éléments d’un accompagnement sur mesure.

Une visite virtuelle qui donne vie aux projets

Afin de rendre plus concrets les choix effectués entre les plans et la livraison, le Groupe a choisi d’équiper cet espace de vente, de façon permanente, d’une solution innovante. Il est le premier promoteur immobilier à le faire. LP Loft offre désormais à ses clients la possibilité d’une expérience totalement immersive, modulable et interactive, leur permettant de se projeter grandeur nature et de se promener dans leur futur logement.

Visite en 3D du logement aménagé selon les directives du client

Conçu par une entreprise française mondialement implantée, ce dispositif nommé « LP Kube » propose une expérience bien au-delà du simple choix de matériaux ou de revêtements. large espace déployé sur 270° (3 parois), une visite en 3D d’un logement aménagé selon les directives du client. Volumes, lumière, espace, circulation, meubles et matières sont reproduits dans les moindres détails, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience à la fois pratique et sensorielle. Un ressenti sans équivalent, qui fait souvent défaut et empêche nombre d’acquéreurs de franchir le pas de l’investissement dans le neuf, faute de pouvoir se projeter dans leur future habitation.

Modifier les configurations au fur et à mesure

Confortablement installés, les clients peuvent ainsi librement naviguer d’une pièce à l’autre, modifier les configurations au fur et à mesure, apprécier la taille des espaces, le rendu des matières ou l’éclairage. Les gammes de matériaux proposées par le configurateur associées à la visite virtuelle respectent les budgets prédéfinis et permettent aux clients de donner libre cours à leur imagination en toute tranquillité. Le showroom offre également la possibilité de consulter et de toucher des échantillons avant de valider ses choix.

Des logements qui reflètent la réalité d’un territoire et les besoins des habitants

« Nous avons choisi Toulouse pour la première implantation de ce showroom dernière génération car c’est à la fois notre ville historique et la ville la plus dynamique de France en termes d’économie et de croissance démographique, explique Pierre Aoun, Directeur Général de LP Promotion. Une croissance que nous accompagnons au mieux avec des projets immobiliers innovants adaptés à l’évolution des demandes et respectueux de l’environnement. Cet accompagnement passe par une préoccupation permanente des attentes de ses acquéreurs. Cet espace, c’est le leur : nous sommes là pour les écouter, les conseiller et leur permettre de réaliser un projet immobilier, qui est aussi un projet de vie ».