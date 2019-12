L’Île Maurice : pourquoi elle plaît tant aux investisseurs ?

Des schémas d’investissement dédiés, associés à des droits en matière de résidence et même d’octroi de permis de résidence, attirent différentes catégories d’expatriés et ont permis à l’Île Maurice de devenir une destination de premier ordre pour les expatriés en recherche de nouveaux horizons

L’Île Maurice cumule de nombreux avantages qui ne laissent pas les investisseurs indifférents. Forte de ses quatre bureaux sur l’île (Grand Baie, Tamarin, Pointe d’Esny et Floréal), BARNES, expert du marché immobilier haut de gamme, présente les opportunités d’y investir.

Le marché immobilier à l’île Maurice

Centre financier haut de gamme, l’Île Maurice englobe une série de critères qui attirent les investisseurs. Outre son industrie touristique dynamique, Maurice jouit d’une position géographique stratégique (à 11 heures de vol des grandes capitales européennes) qui représente une aubaine pour les citoyens étrangers.

Sa stabilité démocratique lui permet d’affirmer sa position de leader sur la région Océan Indien / Afrique. En témoigne son classement dans le rapport 2019 « Ease of Doing Business » de la Banque Mondiale, dans lequel le pays figure à la 1ère place du continent africain et à la 20e au niveau international. De plus, les nombreux accords de non-double imposition, conclus avec plusieurs pays, confirment la volonté de l’Île Maurice d’attirer les investisseurs internationaux.

« Des schémas d’investissement dédiés, associés à des droits en matière de résidence et même d’octroi de permis de résidence, attirent différentes catégories d’expatriés et ont permis à l’Île Maurice de devenir une destination de premier ordre pour les expatriés en recherche de nouveaux horizons », analyse Outi de Falbaire, Directrice de Barnes Île Maurice.

En moins de quinze ans – c’est-à-dire entre l’entrée en vigueur du régime dérogatoire pour les acquéreurs n’étant pas mauriciens en 2006, et 2019 – l’agence publique de promotion des investissements, l’Economic Development Board (EDB), comptabilise 2 737 transactions, pour un montant de 1,84 milliard €.

Les avantages de l’immobilier à l’île Maurice

« Le régime fiscal mauricien est parmi l’un des plus avantageux dans le monde, ajoute Outi de Falbaire. Il n’y a pas de taxes sur le patrimoine ni de taxe foncière (absence également de taxe d’habitation et de CSG). Les investisseurs locaux ou étrangers ainsi que la population mauricienne bénéficient de ces avantages. Le marché immobilier mauricien étant encore jeune, il représente un énorme potentiel d’investissement pour les acquéreurs. » A cela s’ajoute l’absence d’IFI et d’impôt sur les dividendes, sur la plus-value et sur les droits de succession. Enfin la libre circulation des flux monétaires (il n’y a pas de contrôle de change) et le libre rapatriement des bénéfices, dividendes et capitaux, font de l’Île Maurice un lieu de prédilection pour tous les investisseurs.

Une clientèle très exigeante

La clientèle internationale à l’île Maurice est en majorité française, suisse et belge, suivie des Sud Africains et anglais. Cette clientèle est à la recherche de biens d’exception et porte un grand intérêt au cadre de vie idyllique de l’Île. « Les nouveaux arrivants sur l’île sont particulièrement exigeants et recherchent des biens leur permettant de renouer avec la nature, tout en conservant des prestations haut de gamme », explique Outi de Falbaire.