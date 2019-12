Youse : CNP Assurances siffle la fin de la partie

Youse, fine fleur de la Fintech

Il y a quelques semaines encore, la plateforme de garantie locative Youse était l’ojet de toutes les attentions. La start up de CNP Assurances, leader de l’Assurance de personnes en France, présentée comme une fleur de l’assurtech et de la fintech était identifiée comme un acteur pouvant moderniser le parcours locatif et équilibrer les relations entre propriétaires et locataires.

Tiers de confiance entre bailleurs et locataires

Lancé en Juin 2018, Youse promettait grâce à un algorithme analysant le comportement bancaire de garantir au propriétaire la solvabilité du locataire et de sécuriser le paiement des loyers à date fixe. Plus qu’un garant, Youse affirmait donner les moyens aux locataires de gagner la confiance des propriétaires en leur apportant la tranquillité d’un loyer payé en temps et en heure.

En dépit de partenariats prometteurs

En début d’année, l’entreprise remportait le prix du public au concours Fintech de l’année. Après l’annonce d’un partenariat avec le réseau d’agences immobilières Orpi et avec SeLoger, l’année 2020 s’annonçait prometteuse.

… l’activité s’arrête en France

Il n’en sera rien. « Le service Youse Home n’est désormais plus commercialisé en France. Nous vous prions de nous en excuser », peut-on lire sur la page d’accueil du site depuis quelques jours.

Vous avez un contrat en cours chez Youse ? Pas de panique. « Les contrats en cours restent assurés par CNP Caution tel que prévu dans les conditions d’assurance », précise le site internet. Les équipes du Groupe CNP Assurances sont à votre disposition pour toute question sur votre contrat par email a l’adresse bonjour@youse.fr. Un grand merci pour votre fidélité. »