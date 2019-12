HomeStaging : ArchiDéco fête ses 10 ans !

La start-up fondée par Cyril Moussu et Arthur Filimon propose de dévoiler le potentiel d’un bien immobilier en 3D et sans travaux célèbre son 10ème anniversaire. Happy birthday!

Fondée en 2009, ArchiDeco s’est révélée précurseur dans le milieu immobilier et révolutionne les outils d’aide à la vente pour aider les agences et leurs équipes à se démarquer de la concurrence. Valoriser sans travaux les biens qui leurs sont confiés à la vente n’a jamais été aussi simple. Cela passe désormais par des propositions d’aménagement 3D conçus par des architectes d’intérieur et accompagnés des budgets travaux et du listing meubles & déco.

«Home Staging Virtuel®», un concept unique en Europe

Après avoir signé en 2010 un partenariat avec Century 21 France et avoir bénéficié d’une présentation nationale devant tous les directeurs et manager du réseau au « Palais du Pharo » lors de leur convention à Marseille. C’est tout le marché de l’immobilier qui s’est intéressé au concept. Dans un premier temps les réseaux L’Adresse, Orpi, Solvimo (Actuellement Nestenn), Laforêt et plus récemment, Guy Hoquet et Stéphane Plaza Immobilier. Autant de partenariats qui ont débouché sur plus de 40 000 visuels 3D et près de 10 000 conseillers immobiliers formés lors de ces 10 ans. Fidèle à un service de qualité et à ses valeurs, ArchiDeco a su relever les nombreux défis auxquels elle a du faire face depuis 2009, de la création d’une nouvelle home page interactive pour les sites du réseau Century 21 en 2013 à un nouveau service conçu pour faciliter l’aménagement des 1 250 agences Orpi suite au changement d’identité du réseau.

Des partenariats média inédits

Au-delà de l’univers de l’immobilier des partenariats média ont été mis en place notamment avec M6. C’est lors de l’été 2015 que M6 choisit d’intégrer le service Home Staging Virtuel® dans sa nouvelle émission phare présentée par Stéphane Plaza « Chasseurs d’appart’ ». Lors de cette émission plusieurs agents

immobiliers sont mis en compétition afin de présenter un bien idéal à des acheteurs potentiels. Fort de l’un des plus grands succès de la chaine depuis plus de 5 ans et de plusieurs centaines de projets réalisés, ArchiDeco et M6 renouvèlent l’aventure pour un partenariat exclusif dans le cadre de la nouvelle

émission «Mieux chez soi » diffusée en acces prime-time en 2019 et renouvelée pour une seconde saison en 2020. Cette fois, tous les soirs un binôme d’architectes d’intérieur proposera des solutions d’aménagement pour deux logements. Pour ce nouveau programme ArchiDeco relevé une nouvelle fois le défi de réaliser un nombre record de films et projets 3D dans un délai très court pour répondre aux exigences de cette nouvelle saison.

ArchiDéco est aussi partenaire déco de MySweetimmo. Plusieurs fois dans l’année, ses spécialistes réopondent à votre problématique en image. Et si un meuble ou un accessoire vous plait, nos sweet’pastilles vous indiquent où et à quel prix vous le procurer. So sweet !

Une nouvelle offre pour les promoteurs

Pour ses 10 ans Archideco continue d’enrichir son offre pour répondre aux envies et besoins de ses clients. Ainsi début 2020 l’entreprise va proposer option extérieur et ouvre également son service à la promotion immobilière et à l ’aménagement 3D des bureaux et locaux commerciaux.

« Lorsque nous avons crée l’expression « Home Staging Virtuel®» il y a 10 ans, nous sommes parti des mots anglais « Home Staging » auxquels nous avons ajouté un mot français (Virtuel) et le tour était joué. En 2009 au lancement du service les agences immobilières faisaient l’amalgame avec certaines émissions TV en vogue à l’époque (D&Co sur M6) même si notre équipe dès le départ ne comptait que des architectes d’intérieur. En fin de compte le succès a été tel que nous avons déposé la marque», rapportent Cyril Moussu et Arthur Filimon, fondateurs d’ArchiDeco.