Le PDG d’une société immobilière américaine félicite ses équipes en leur offrant une incroyable prime !

10 millions de dollars, soit 9,01 millions d’euros, c’est la coquette somme que se sont partagé les 198 employés de la société immobilière St. John’s Properties, en guise de prime de fin d’année. Et joyeux Noël !

C’est ce qui s’appelle un beau cadeau de Noël. Le site d’informations CNN nous raconte cet instant magique qu’ont vécu les 198 employés de St. John’s Properties , société immobilière américaine spécialisée dans l’immobilier commercial, lors de la traditionnelle soirée de fin d’année. Imaginez-vous que chaque personne présente a reçu une mystérieuse enveloppe rouge, dans laquelle il était expliqué que la société leur offrait 10 millions de dollars, soit 9,01 millions d’euros, à se partager.

Une belle prime de fin d’année, qui s’élève à 50 000 dollars en moyenne par collaborateur. Le montant du cadeau varie selon l’ancienneté de chacun au sein de l’entreprise. La plus petite somme, 100 dollars, était destinée aux employés qui venaient tout juste d’être embauchés et n’avaient même pas encore commencé à travailler tandis que la plus élevée – 270 000 euros récompensait des collaborateurs aguerris .

« Oh my god ! » peut-on entendre hurler dans l’assemblée lors de l’ouverture des enveloppes, comme nous le montre cette vidéo de la soirée.

Une manière pour Edward St. John, le fondateur de la société, de remercier ses employés pour le travail accompli pendant l’année. « Je suis reconnaissant pour chacun de nos employés, pour leur travail acharné et leur dévouement « a-t’il déclaré, « je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de le montrer « . Selon CNN, la société immobilière a réussi son objectif de construire 2 millions de mètres carrés de bureaux, entrepôts et centres commerciaux dans le Maryland, mais aussi en Virginie, Louisiane, dans le Colorado, le Nevada et l’Utah. C’est pourquoi la direction a décidé de récompenser l’ensemble de l’équipe. « Lorsque j’ai ouvert l’enveloppe, je n’en revenais pas », a déclaré à CNN Stephanie Ridgway, chef de projet adjoint de l’entreprise, « Je n’ai même pas de mots pour décrire correctement ce que je ressentais, c’était juste incroyable et impensable. Je suis toujours sous le choc. La vie va changer ».