Quid des demandes insolites des locataires de résidences de vacances pendant les fêtes

Bouteille de champagne, appareils à raclette et fondue… Les locataires de résidences de vacances en font voir de toutes les couleurs à leurs propriétaires pendant les fêtes. Homerez dévoile leurs demandes insolites.

Expert européen de la gestion de location de vacances, Homerez a interrogé des propriétaires sur les demandes les plus surprenantes qu’ils ont pu recevoir à l’occasion de Noël ou le Nouvel an. À la veille des fêtes de fin d’année, Homerez dévoile donc une étude * sur les demandes parfois insolites que peuvent avoir les locataires d’une location saisonnière pendant la période des fêtes de fin d’année.

Des locataires qui cherchent l’esprit de Noël, malgré une fin d’année marquée par une actualité pesante

En cette fin d’année marquée par des tensions sociales et un climat ambiant plutôt morose, l’ambiance des fêtes de fin d’année n’est pas forcément au rendez-vous. Néanmoins, la magie de Noël reste malgré au coeur des préoccupations des Français.

En effet, les propriétaires de locations saisonnières sont nombreux à recevoir des demandes particulières de la part de leurs voyageurs pour célébrer Noël en bonne et due forme. Parmi ces demandes, nous retrouvons sur la première marche du podium à égalité (16% chacun) :

mettre la bouteille de champagne au frais

mettre un appareil à raclette/fondue à disposition

avoir des jeux de société à disposition

Un sapin de Noël décoré pour leur arrivée

Pour ajouter une ambiance festive à leur séjour et s’imprégner de l’esprit de Noël, 15% des locataires font la demande d’avoir un sapin de Noël décoré pour leur arrivée et 13% aimeraient que la propriété soit décorée de guirlandes lumineuses. Sans oublier ceux qui demandent un couteau et un gant à huître (13%), ustensiles indispensables pour un repas de fête.

« Décorer sa résidence secondaire dans le thème des fêtes de fin d’année n’est pas un acte anodin et permet avant tout de fidéliser sa clientèle, assure Kamal Bounajma, co-fondateur de Homerez. En effet, plus les voyageurs se sentent accueillis et apprécient l’ambiance de votre propriété, plus vous multipliez vos chances de les voir réserver leurs prochaines vacances chez vous ! »

La météo, une préoccupation centrale pour les voyageurs à l’approche des fêtes

La météo est également un sujet qui préoccupe les voyageurs à l’approche de leur séjour : 9% des voyageurs d’entre eux souhaitent avoir confirmation qu’il y aura bien de la neige pendant leurs vacances. Certains risquent cependant de ne pas voir leurs voeux se réaliser.

Loic Dupont, co-fondateur de Homerez nous raconte cette anecdote surprenante : “Nous avons eu un voyageur qui avait réservé un appartement à Saint-Martin de Bréhal, en Normandie. Quelques jours avant son départ, il nous a demandé de lui assurer qu’il y aurait de la neige pour son arrivée. Après plusieurs échanges, nous avons finalement compris que celui-ci pensait avoir réservé à Saint-Martin-de-Belleville… en Savoie. Nous avons finalement pu lui trouver une alternative et faire en sorte que lui et sa famille passe Noël sur les pistes.”

Des propriétaires en quête de rentabilité pendant les fêtes

De plus en plus de voyageurs optent pour la location saisonnière pour célébrer les fêtes de fin d’année. Cette nouvelle demande croissante, offre de nouvelles possibilités de rentabilité aux propriétaires.

Près de 6 propriétaires sur 10 indiquent avoir augmenté le prix de la location de leur bien en période de fêtes, près de 4 sur 10 ont prévu une augmentation allant jusqu’à 50% et 21% d’entre eux vont jusqu’à doubler voire tripler le prix de leur résidence !

Boule à facette, déguisement de père Noël… sont autant de petites attentions que recherchent aujourd’hui les voyageurs et qui permettent de justifier une hausse des tarifs auprès des voyageurs. Les propriétaires de locations saisonnières ont ainsi tout à gagner à transposer l’esprit de Noël dans leurs résidences secondaires, afin de charmer et de fidéliser les vacanciers.

*Étude réalisée par YouGov pour Homerez, 2019