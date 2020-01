Podcast Chez Moi : « Cet appartement, c’est ma retraite ! »

« Chez Moi », le nouveau podcast produit par MySweetimmo, raconte de A à Z un projet immobilier. Une émission réalisée par Andréane Meslard.

Episode 3. Mathilde Capron a 32 ans et elle est kinésithérapeute. L’an dernier elle a acheté un logement de 74 m2, qui est à la fois son chez-elle et son cabinet, le tout dans la très hype rue Oberkampf dans le 11e arrondissement de Paris. Un petit bijou qu’elle a eu pour environ 600 000 euros, trouvé grâce à deux agences immobilières. Pour Mathilde, avoir acheté seule et à son âge, c’est vraiment quelque chose. Aujourd’hui elle se sent très épanouie et fière, même si elle a quelques soucis avec l’entreprise qui réalise les travaux. Alors chez MySweetProd nous voulions vous faire entendre son histoire inspirante.