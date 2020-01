Le «Classic blue» Pantone, couleur de l’année 2020, invite à la paix et à la sérénité dans nos maisons

Le Classic Blue" apporte un sentiment de paix et de sérénité à notre esprit, tel un refuge. En favorisant la concentration à travers une clarté inégalée, il recadre notre pensée. Propice à la méditation, il stimule la résilience.

Vous venez d’acheter un bien immobilier ? Des travaux s’imposent ? Connaissez-vous la couleur déco, tendance de 2020 ? C’est le Classic Blue PANTONE 19-4052 : un bleu immuable, inspirant sérénité, confiance et partage … Alors, à vos pinceaux !

Depuis déjà deux ans, le bleu s’est imposé dans nos intérieurs. En effet, un bleu canard ou un bleu pétrole habille certains murs de nos salons, chambres ou cuisines. Très à la mode … Et bien, cette année, la couleur bleue sera encore à l’honneur. Mais attention, pas n’importe quel bleu !

Tous les ans, en décembre, le Pantone Color Institute annonce la couleur de l’année à venir, celle qui inspirera créateurs, stylistes, graphistes et industriels de tous les pays … Cette année, la couleur phare, la référence en décoration sera le Classic Blue PANTONE 19-4052.

Après «l’Ultra-violet» de 2018 et le «Living Coral» de 2019, en 2020, alors que le monde traverse de profonds bouleversements, c’est un bleu nuit inspirant la tranquillité, d’une élégante profondeur et simplicité, une teinte à mi-chemin entre un bleu canard, un bleu marine et un bleu pétrole, qui prend la barre des cahiers de tendance !

Enfin du calme, et un peu d’espoir …

Dans notre psyché, le bleu est une couleur froide, associée à la sagesse, la vérité, l’infini, aux rêves … Cette couleur est universelle. Elle plaît à toutes les générations. C’est un élément apaisant, comme le ciel ou la mer, qui permet de se recentrer, de retrouver le calme intérieur. Pour le Pantone Color Institute, « Classic Blue » va plus loin. « Il apporte un sentiment de paix et de sérénité à notre esprit, tel un refuge. En favorisant la concentration à travers une clarté inégalée, il recadre notre pensée. Propice à la méditation, il stimule la résilience.»

Évoquant le ciel au crépuscule, les qualités rassurantes, le Classic Blue, teinte immuable et intemporelle, suscite donc « la réflexion et souligne notre désir de bases fiables et stables sur lesquelles bâtir au seuil d’une nouvelle ère. »

Le bleu pétrole, toujours tendance en 2020

Dans la lignée du « Classic Bleue », les couleurs phares de ces dernières années, le bleu canard et le bleu pétrole, seront toujours très tendance en 2020. Ils se glisseront encore avec élégance dans toutes les pièces de la maison et se métamorphoseront au gré de nos humeurs déco.

Chic, cosy et résolument stylés, ils diffuseront à la fois sérénité et caractère. Leur intensité en font des couleurs singulières qui apportent une personnalité unique, profonde et chaleureuse à une pièce. Idéal en association avec le velours, ces teintes se marient aussi aisément avec des couleurs sobres ou lumineuses comme la moutarde, le jaune ou le doré.

Le Classic Blue PANTONE 19-4052 s’invite aussi au Jardin

En extérieur, le Classic Blue PANTONE 19-4052 est aussi une bonne idée. Les feuillages bleutés ou grisés, qui émergeront de vos massifs, renforceront l’impression de quiétude qui se dégagera de vos jardins. Et ce dès les beaux jours ! Enfin, les associations avec des fleurs blanches créeront des ambiances rafraîchissantes !