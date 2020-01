2019 : Record de collecte historique et rendement moyen en hausse pour les SCPI !

La typologie des SCPI de Bureaux, beaucoup plus défensive est de fait celle qui rémunère le moins. A contrario, les SCPI dites diversifiées sont celles qui rémunèrent le plus car investies plus fortement en régions et à l’étranger ou la volatilité est un peu plus élevée et donc récompensée.

Déjà signalées aux précédents trimestres, on remarque une montée en puissance de SCPI mastodontes avec des capitalisations supérieures à 3 milliards €. Dans ce même mouvement ultra-porteur, certaines SCPI émergent avec des thématiques beaucoup plus confidentielles. C’est le cas des SCPI Activimmo qui investit sur la Logistique ou Kyaneos Pierre qui a fait de l’immobilier résidentiel sa spécialité. La capitalisation moyenne augmente également dépassant ainsi les 700 millions d’Euros. Jamais les SCPI n’ont eu un poids si important dans l’histoire de l’épargne en France. Et l’année 2020 s’annonce déjà sous les meilleures auspices avec une accélération de la collecte pour le mois de Janvier. Mais l’année compte 12 mois.