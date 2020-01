Solidarité : La Fondation L’Adresse poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer en soutenant l’UNAPECLE

A quelques jours des journées internationales du cancer et du cancer de l’enfant, respectivement les 4 et 15 février, la Fondation l’Adresse annonce l’apport de son soutien à l’UNAPECLE.

En continuité de son engagement, démarré dès sa création en juin dernier, auprès de l’association Rose Up, la Fondation, placée sous égide de la Fondation de France, tient à venir en aide aux familles d’enfants atteints de cancer ou de leucémie via l’UNAPECLE.

Un soutien à l’UNAPECLE que l’Adresse voudrait matérialiser au-delà de l’aspect purement financier

La Fondation l’Adresse a décidé de venir en aide aux enfants malades de cancer ou de leucémie et à leurs proches, en soutenant l’UNAPECLE, une union qui regroupe 37 associations réparties sur toute la France en accompagnant les familles d’enfants confrontés au cancer ou la leucémie.

« Un enfant de Marseille peut être atteint d’un cancer nécessitant un traitement à Lille », explique Béatrice Favat-Poinsot, Présidente de la Fondation l’Adresse. Elle ajoute « Il faut alors organiser l’accueil et l’hébergement de l’enfant ainsi que de la personne qui l’accompagne. En tant qu’agents immobiliers, nous souhaitons y contribuer ».

« C’est avec beaucoup de fierté que le réseau a lancé sa Fondation en juin dernier, devenant ainsi le 1er réseau immobilier à aller aussi loin dans la concrétisation de ses engagements. Après une première opération réussie pour Octobre Rose aux côtés de l’Association Rose Up, nous avons choisi de poursuivre notre implication dans cette lutte contre le cancer, orientée cette fois-ci vers les enfants et leur famille, en partenariat avec l’UNAPECLE. La solidarité est le moteur du réseau, c’est cette valeur forte qui anime chacun de nos sociétaires, qui ont à cœur de porter ce message auprès du plus grand nombre » précise Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.

Non contente d’apporter un soutien financier via la Fondation l’Adresse, le réseau immobilier désire aller plus loin en se mobilisant davantage, comme l’explique la Présidente de la Fondation et Administratrice de la coopérative, Béatrice Favat-Poinsot : « Nous allons également réfléchir, avec nos administrateurs de biens et nos bailleurs, à la manière dont nous pourrions aider en termes de logistique. L’idée serait de mettre en place un système permettant de louer des logements vacants sur des durées réduites et à des tarifs très raisonnables, aux enfants malades et à leur famille. »

Une Fondation inédite créée à l’occasion des 20 ans du réseau

La Fondation l’Adresse, placée sous l’égide de la Fondation de France, est née de la volonté du Président, Brice Cardi, et de son Conseil d’Administration, de partager les valeurs de la coopérative, caractérisées par un état d’esprit solidaire et plaçant l’Homme au cœur de son fonctionnement. En créant cette Fondation, l’Adresse est le premier réseau immobilier à s’investir dans une telle démarche caritative.