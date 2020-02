Les 10 villas de stars les plus grandioses

Immobilier Le Pradet : le Groupe Gambetta lance de nouveaux appartements et villas entre mer et montagne

Elles sont plus grandioses les unes que les autres, disposent d’équipements incroyables, de piscines immenses, de terrains de sports. Les maisons de célébrités nous font rêver… ou pas. Voici un tour d’horizon des 10 villas de stars les plus dingues.

Être une star internationale, c’est tout un art ! Parmi les indispensables à toute célébrité qui se respecte : la maison. Mais pas n’importe quelle maison. Une grande, une belle, une luxueuse. Qu’elles optent pour une villa, un château, un manoir ou une immense demeure, les stars aiment exposer leur richesse aux yeux du monde entier. La preuve, avec ces 10 villas de célébrités, plus belles les unes que les autres.

10 – Sheryl Crow – Los Angeles

La chanteuse s’est offert une immense demeure. En réalité, il s’agit d’un lot de trois maisons, situées sur un terrain de 4 hectares. Ces trois maisons sont d’ailleurs reliées par un joli petit pont en bois. Et Sheryl peut recevoir du monde, beaucoup de monde ! La maison comporte 11 chambres et 4 salles de bain. Vous préférez dormir dans le parc ? Ca tombe bien, il y a une zone camping ! Regardez la chanteuse faire la visite de cette incroyable bien immobilier.

9 – Pharrell Williams – Miami

Ce n’est ni une maison, ni une villa… mais un triplex de 900 mètres carrés que possède le chanteur américain Pharrell Williams. Situé dans le quartier d’affaires de Miami, cet incroyable appartement dispose de 5 chambres, 6 salles de bain, une salle de cinéma ou encore une magnifique piscine. Voici quelques photos.

8 – Beyonce & Jay-Z – Beverly-Hills

Son prix : 88 millions de dollars. Et on comprend pourquoi ! Cette superbe villa dispose de 12 chambres, un sauna, un bowling, un mur d’escalade, une salle multimédia, une salle de gym, un terrain de tennis et une discothèque. De quoi s’amuser 24h/24 et 7j/7.

7 – Alicia Keys – New-York

Elle a chanté New-York, il était donc logique que la chanteuse se paye un bien immobilier dans sa ville de prédilection. Cet immense demeure se situe dans le quartier très branché de Soho. Une maison de 570 mètres carrés sur 3 niveaux avec une superbe terrasse très luxueuse. On y trouve 5 chambres, 4 salles de bain, un mini-cinéma, un beau et grand séjour avec une cheminée. Ah au fait… la terrasse mesure 278 m² !!

6 – Justin Bieber – Calabasas

Le jeune chanteur canadien voit les choses en grand. La preuve avec cette splendide maison située près de Los Angeles. Une maison où l’on ne peut qu’être propre, et pour cause : on y trouve pas moins de 8 salles de bain. Pour se divertir, salle de billard et une salle de cinéma sont à disposition. Pour se rafraichir, vous trouverez une superbe piscine. Pour faire du sport avec Justin, direction la piste de skateboard.

5 – 50Cent – Connecticut

Voici une belle histoire. Celle de la maison de 50Cent. Une immense villa de 21 chambres, 37 salles de bain (oui oui, vous avez bien lu… TRENTE-SEPT SALLES DE BAINS), une piscine intérieure, une discothèque, une salle de sport et une salle de cinéma. 50Cent a vendu cette maison pour la « modique » somme de 3 millions de dollars… une somme qu’il a ensuite reversé à une association caritative. Les nouveaux propriétaires nous offrent une visite.



4 – Bill Gates – Seattle

154 millions de dollars !! C’est le prix de cette villa grandiose, située au bord du lac Washington près de Seattle. Construite entre 1988 et 1996, elle dispose évidemment d’un haut niveau d’équipement en nouvelles technologies. Loin du bling-bling en vogue chez les stars américaines, cette maison dispose de 7 chambres, 8 salles de bain, un immense garage pouvant accueillir une dizaine de voitures. Pour se divertir, les Gates peuvent profiter d’un petit théâtre, d’un cinéma ou encore d’une une très grande piscine. Côté sport, on trouve un terrain de golf et un autre de tennis. On visite ?

3 – Michael Jordan – Chicago

La star américaine du basket s’est offert une belle maison à Chicago. Avec ses 5000m², ses 15 salles de bains et ses 9 chambres, la maison offre aussi de nombreux équipements sportifs. Evidemment, on y trouve un terrain de basket intérieur, mais aussi un terrain de tennis, une belle piscine et une dépendance pour les invités. Voici cette maison.

2 – Will Smith – Malibu

Enorme. Grandiose. Immense. Les qualificatifs manquent pour décrire la maison de l’acteur américain. Située sur les hauteurs de Malibu, cette villa est construite sur un terrain de 60 hectares. Bien sûr, on y trouve de nombreux équipement de standing. Une piscine, un studio d’enregistrement, des terrains de basket, volley et tennis.



1 – John Travolta – Ocala

Une maison qui dépasse l’entendement ! Située en Floride à Ocala, l’immense villa est accessible en avion !! NON, vous ne rêvez pas ! On trouve en effet une piste d’atterrissage pour le jet privé de l’acteur, mais aussi pour le Boeing 707 que John aime piloter. En fait, cette maison ressemble plutôt à un aéroport !! Les mots nous manquent… jugez plutôt.