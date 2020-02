Détecteurs de fumée: Les Français sous-équipés et négligents sur leur entretien

Voilà 5 ans que les détecteurs de fumée sont obligatoires. Si 88 % des Français sont équipés, malheureusement, 53 % d’entre eux n’en possèdent qu’un seul ! Et comme si cela ne suffisait pas : plus de 40% d’entre eux n’entretiennent jamais l’appareil.

En mars 2020, la législation imposant d’équiper son habitation de détecteurs de fumée fêtera ses 5 ans. A, cette occasion, une étude* OpinionWay pour Lifebox révèle 88% des personnes interrogées sont équipées, un chiffre en augmentation de 3 points par rapport à la précédente étude de 2015, signe que les détecteurs de fumée commence enfin à entrer dans les usages des Français. A première vue ce chiffre est encourageant : il cache cependant un bilan en demi­-teinte.

53% des Français ne possèdent qu’un seul détecteur de fumée

Les Français sont en effet 53% à ne posséder qu’un seul détecteur de fumée, ce qui est insuffisant pour les F3 et plus. La proportion monte même à 63% en région parisienne, le plus mauvais élève en la matière. De ce fait, il est à craindre qu’une grande partie des habitats français soit sous ­équipés et donc mal protégés.

Seuls 74% des Français vérifient le bon fonctionnement du détecteur de fumée

Les Français sont par ailleurs 74% à ne vérifier le bon fonctionnement du détecteur de fumée que rarement, voire jamais, un chiffre qui s’élève à 80% pour les Franciliens, encore une fois lanterne rouge du classement.

Il est pourtant recommandé d’entretenir son équipement au moins une fois par an : il faut débrancher le détecteur, le nettoyer, puis le rallumer pour s’assurer de son bon fonctionnement. 40% des Français ne le font jamais.

Face à cet enjeu, Lifebox, le spécialiste de la sécurité incendie, s’engage et propose des solutions concrètes pour accompagner les Français :

suite à l’achat, l’usager peut obtenir un certificat d’attestation d’achat à envoyer à son assurance,

tous les ans, un SMS ou un email est envoyé, avec l’accord du client, pour lui rappeler de changer les piles à temps, avec un compte­ à­ rebours précis et adapté à son cas particulier,

deux fois par an, à chaque changement d’heure, un SMS ou un email est envoyé pour rappeler au client d’entretenir son détecteur de fumée,

les détecteurs de fumée Lifebox sont Made in France et testés en condition réelle, ce qui garantit une qualité certifiée.

* Sondage OpinionWay pour Lifebox (sur un échantillon de 1047 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, réalisé du 16 au 17 octobre 2019).