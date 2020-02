Relation client : Century 21 classé numéro 1 pour la cinquième année consécutive

Ce résultat n’est pas dû au hasard. Il est le fruit d’un travail acharné et quotidien qui prend ses racines à la création de Century 21 en France, il y a 32 ans. La satisfaction client est intégrée dans tous nos process et fait l’objet de contrôles réguliers.

Century 21, filiale du groupe Nexity, est consacré numéro 1 de la Relation Client pour la cinquième année consécutive par le cabinet Human Consulting Group qui vient de révéler son classement pour l’année 2020.

Alors que le cabinet HCG note une légère progression de la moyenne des notes obtenues (11.05/20 soit + 7.6%), il souligne que « Century 21 triomphe » avec une note de 19.5/20 contre 18.2, l’an dernier.

Un travail régulier et assidu

« C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’ai appris que Century 21 était, à nouveau, à la première place du Palmarès de la Relation Client*, déclare Laurent Vimont, Président de Century 21 France. Ce résultat n’est pas dû au hasard. Il est le fruit d’un travail acharné et quotidien qui prend ses racines à la création de Century 21 en France, il y a 32 ans. La satisfaction client est intégrée dans tous nos process et fait l’objet de contrôles réguliers. Cela nécessite une exigence toujours plus forte et une volonté constante de mieux servir nos clients. Même si cela va être compliqué, compte tenu du résultat, nous poursuivons nos efforts pour élever encore d’un cran le niveau de services apportés. Une relation de confiance est établie avec la marque ; il s’agit désormais de continuer à l’honorer. »

*Le cabinet Human Consulting Group réalise chaque année depuis 29 ans ce Palmarès de la Relation Client