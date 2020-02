La pierre papier : un investissement qui promet d’avoir le vent en poupe en 2020 !

Avec des rendements pouvant aller jusqu'à 6% net, les Français auront avantage à se tourner vers la SCPI. Cet investissement leur permettra d'améliorer leur pouvoir d'achat tout en s'assurant une source de revenus stables et réguliers.

Tandis que l’année 2020 débutait par une légère remontée des taux, le mois de février 2020 n’a finalement pas accentué la tendance avec des taux particulièrement stables.

Si les Français sont aujourd’hui fortement préoccupés par la remontée des taux, les marchés monétaires de la zone euro anticipent déjà une baisse des taux directeurs de la banque Centrale Européenne, en raison des répercussions économiques engendrées par l’épidémie de coronavirus…

« Un premier trimestre qui pourrait donc rester très favorable à l’investissement, et plus particulièrement dans le secteur immobilier», précise Sylvain Lefevre, Président de La Centrale de Financement.

La SCPI: une rentabilité moyenne en hausse

En effet, si les fonds en euros des contrats d’assurance vie ou les livrets bancaires classiques annoncent des rendements en baisse, la pierre papier ou SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) confirme, en ce début d’année, une remontée de sa rentabilité moyenne.

« Avec des rendements pouvant aller jusqu’à 6% net, les Français auront avantage à se tourner vers la SCPI, ajoute Sylvain Lefevre. Cet investissement leur permettra d’améliorer leur pouvoir d’achat tout en s’assurant une source de revenus stables et réguliers. Pour profiter d’un effet de levier, nous préconisons d’acquérir ses parts de SCPI à crédit. Cela permet de bénéficier du différentiel entre le rendement des parts et le coût du crédit. Cet investissement promet d’avoir le vent en poupe en 2020 ! Mais pour passer le cap, il est nécessaire de faire appel à un professionnel afin de bénéficier du meilleur crédit. La Centrale de Financement propose justement d’accompagner et de conseiller l’emprunteur dans sa démarche d’investissement, grâce à un service dédié au financement de SCPI.»

Avec les taux annoncés pour ce mois de février 2020, un emprunteur contractant un prêt pour un montant de 180 000 € sur 20 ans à 1,11 %, la mensualité s’élèvera à 836,6 euros avec un coût total de crédit de 20 793,6 euros.