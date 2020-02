La 9e Convention nationale du Commerces à Lyon les 19 et 20 mars 2020

Sébastien Royer : "Keymex est devenu une marque nationale et même internationale !"

Fidèle à sa mission de 1ère organisation des professionnels de l’immobilier, la FNAIM organise à l’Hôtel Dieu de Lyon (69) la 9e Convention nationale du Commerce les 19 et 20 mars prochains.

À l’heure où le commerce fait face à de nombreux challenges, que ce soit en matière d’attractivité vis-à-vis des enseignes, des investisseurs et des nouvelles exigences de ses consommateurs, la 9e Convention nationale du Commerce propose de réunir les professionnels de l’immobilier (adhérents FNAIM et non adhérents) spécialisés en fonds de commerce et immobiliers d’entreprises.

Répondre aux défis du commerce

Professionnels de terrain et experts auront pour mission de réinventer et d’améliorer l’attractivité du secteur. Ils devront notamment répondre au besoin de revitaliser les centres-villes et au désir des professions commerciales de se réimplanter en cœur d’agglomération.

Ces deux journées d’échanges permettront à l’ensemble des acteurs présents de s’informer, d’échanger et d’agir pour repenser les outils d’aménagement pour redynamiser les centres-villes. Les nouveaux modes de consommations et informations clés des métiers (actualités juridiques, méthodes d’estimation…) seront au cœur de ce rendez-vous.

Professionnels et experts réunis pour dessiner l’avenir de la profession

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de profiter du lien entre les différentes commissions métiers de la FNAIM, avec la présence notamment de Marie-Laure Leclercq de Sousa, Présidente de la Commission FNAIM Entreprises et de Denis Pelouse, Président de la Chambre des Experts CEIF.

Aux côtés de Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, et de Benoît David, Président de la Commission Commerce, sont attendus :

Un représentant du ministère de la Cohésion des Territoires,

Christophe Baraston et Cyril Martin, Managers de centre-ville,

Damien Feuvrier, Directeur Général de Start’Impro,

Cédric Ducarrouge, Directeur Retail Région de JLL,

Guillaume Ballast, Directeur d’activité de Socotec,

Pierre Peyret, consultant au cabinet Hermès, spécialiste de transactions immobilières en BtoB.

Ils apporteront leurs expériences terrains et présenteront les outils pour agir et œuvrer pour un commerce en cœur de ville dynamique. Avocats et juristes seront également présents pour répondre aux questions sur les évolutions de la législation.

Un lieu emblématique : l’Hôtel Dieu

Pour cette édition 2020, la Convention nationale du Commerce a élu domicile dans un lieu emblématique: l’Hôtel Dieu. Parfait exemple de réhabilitation réussie d’un monument historique – et plus grande reconversion privée en France –. Ce projet fait la part belle à la mixité d’usages, réunissant espaces de bureaux, commerces, restaurants, un hôtel 5*, ainsi que la Cité Internationale de la Gastronomie, permettant une expérience unique au cœur d’un quartier de travail et de vie.

Dans la continuité de sa mission de première organisation des professionnels de l’immobilier, le prochain rendez-vous métier aura lieu les 28 et 29 mai prochain à La Rochelle (17) et sera consacré à l’immobilier de loisirs et de la location de vacances.

Bientôt les 22e Journées de l’immobilier de loisirs et de la location de vacances

Les 28 et 29 mai 2020, la FNAIM donne rendez-vous aux professionnels de l’immobilier à La Rochelle (17) à l’occasion des 22e Journées de l’immobilier de loisirs et de la location de vacances FNAIM.

Alors que l’émergence des plateformes de location a profondément bouleversé le modèle économique du secteur de la location saisonnière, les professionnels de l’immobilier, acteurs historiques de la location de vacances, se donnent rendez-vous pour repenser leur rôle, s’adapter à ces mutations et faire face à une concurrence importante.