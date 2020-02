Participation record à l’édition 2020 de La Family Reunion Keller Williams France

Keller Williams : le réseau américain s’implante plus vite que prévu en France

Keller Williams prend des mesures pour protéger son concept en France et éviter copies ou attaques

16 pays, 36 Partenaires, 1000 participants … La Family Reunion 2020 de Keller Williams France, qui s’est déroulée les 12 et 13 Janvier au Centre des Congrès de Lyon, a été l’occasion pour le Groupe d’afficher son succès exponentiel depuis son arrivée sur le marché français au début de l’année 2017.

Une participation record, soit près de 1 000 personnes, se sont réunies afin de partager leurs expériences, les nouvelles annonces faites par le Groupe et vivre des moments de culture intenses, propres à Keller Williams.

16 pays étaient représentés, plus de 36 Partenaires Officiels ont permis l’organisation d’un Market Place où les principaux acteurs du monde immobiliers étaient présents et de nombreux invités ont pu découvrir le modèle Keller Williams dont le succès est exponentiel depuis son arrivée sur le marché français au début de l’année 2017.

20 Market Centers supplémentaires en 2020

A cette occasion, KW France a pu annoncer une trentaine de Market Centers opérationnels répartis dans toutes les régions de France, 20 Market Centers supplémentaires qui ouvriront leurs portes dans le courant de l’année et un nombre très important de candidats et en cours de sélection, qui porteront le nombre de franchisés sous contrat à plus de 60 dans les prochains mois.

Les agents KW France : de véritables entrepreneurs

Le modèle « interdépendant » et « Agent Centric » répond parfaitement à l’évolution du métier. Les agents apprécient les multiples opportunités de carrière qui leurs sont offertes et deviennent rapidement au sein du groupe KW de véritables entrepreneurs, très bien formés, délivrant à leurs clients des services de qualité et souvent uniques.

En ce début d’année, KW France, très en avance sur son plan de marche, totalise déjà 1 400 membres. Compte-tenu de la progression actuelle et des nombreuses ouvertures prévues, ce nombre devrait atteindre les 3 000 fin 2020 et bien plus les années suivantes. »