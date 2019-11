FIABCI Business Networking : Ingrid Nappi-Choulet mène la Révolution de Bureaux avec Marie-Maure Leclercq de Sousa !

Ingrid Nappi-Choulet, professeure chercheuse à l’ESSEC, FRICS, auteur de « Révolutions de bureaux », et Marie-Laure Leclercq de Sousa, présidente de la FNAIM Entreprise et directrice de JLL France étaient les invitées de Léo Attias, président de FIABCI France a l’occasion du Business Networking. Un rendez-vous présenté par Ariane Artinian.

30 années de Révolutions de Bureaux passée au peigne fin

Révolution économique et financière, révolution technologique, révolution environnementale, révolution managériale… Ingrid Nappi-Choulet a captivé l’auditoire du dernier FIABCI Business Networking en présentant son dernier ouvrage « Révolutions de bureaux » . FRICS économiste, professeur-chercheur à l’Essec où elle est titulaire de la chaire immobilier et développement durable – accréditée par la RICS – et de la chaire Workplace management, l’universitaire a consacré la majeure partie de sa carrière à l’analyse de l’immobilier de bureaux.

Chaque mois, le monde de l’immobilier se retrouve au Fiabci Business Networking.

Le bureau, un outil de management…

L’ouvrage « Révolutions de bureaux » retrace 30 ans d’histoire de l’immobilier tertiaire marqué par des pics, des crises et des bouleversements qui ont conduit à sa métamorphose. Symbole des nouveaux modes de vie et de travail, l’immobilier de bureaux est un secteur en profonde mutation depuis le milieu des années 1960 marquées par l’éclosion des premières tours livrées dans les nouveaux quartiers d’affaires parisiens ou dans les grandes métropoles. Il est confronté aujourd’hui à de profondes évolutions liées au développement du concept de bureau nomade. En près de trente années, le bureau est devenu un véritable outil de management pour l’entreprise, un puissant vecteur de création de valeur pour les investisseurs et un facteur d’attractivité incontestable pour les territoires. Il est perçu à la fois comme un espace offrant des mètres carrés répondant aux besoins des utilisateurs mais aussi comme un actif réel, rapportant des revenus locatifs pour les investisseurs.

Ingrid Nappi Choulet présente son livre « Révolutions de Bureaux »

… illustrant les évolutions de la société

A travers une analyse synthétique et factuelle, le livre illustre toutes les facettes de l’évolution du secteur : du nouveau contexte économique et financier lié à la globalisation financière des années 1980 à 1990 à la crise des « subprimes », de l’émergence de la valeur verte à celle de la valeur d’usage, de l’informatique en réseau et dématérialisée à la transition numérique du bâtiment augmenté, de la révolution énergétique du bâtiment à la performance environnementale et aux nouveaux enjeux de développement durable liés à la rénovation du parc tertiaire, de l’immeuble végétalisé à l’immeuble « nourricier », des externalisations immobilières – property management, facility management, asset management etc.- à la rationalisation des coûts, du management hiérarchique au management collaboratif. Autant de facteurs qui ont conduit à repenser l’esprit, les processus et les partis pris en matière de conception architecturale, dans un contexte de décloisonnement entre vie professionnelle et vie privée, où les salariés réclament des espaces de travail qui favorisent l‘épanouissement et le bien-être collectif et individuel, ce qui implique le déploiement d’une large offre « servicielle » (pharmacie, gymnase, garderies livraisons, etc.).

« J’ai souhaité avec ce petit ouvrage de synthèse retracer les nombreux bouleversements immobiliers et le fil d’une histoire que j’ai vécue, enseignée et contée aux jeunes générations et dont les plus anciennes se souviendront», explique Ingrid Nappi-Choulet.

En 2019, un immeuble de bureau connait son empreinte carbonne !

Léo Attias et Marie-Laure Leclercq de Sousa

Deuxième invité exceptionnelle du Business Networking FIABCI France, Marie-Laure Leclercq de Sousa, présidente de la FNAIM Entreprise et directrice de l’agence JLL, leader du conseil immobilier en entreprise a cloturé la soirée en présentant sa vision des changements en cours. « Les grandes tendances de l’immobilier d’entreprise, ce sont avant tout des hommes, des femmes et des changements sociétaux à prendre en compte, explique t-elle. En 2019, un immeuble de bureau 2019, connait son taux de carbonne, fait vivre son hall d’accueil, fait vivre son restaurant toute la journée… L’ensemble de l’immeuble bouge comme la société ! »

Pourquoi ce livre « Révolutions de bureaux » Ingrid Nappi-Choulet ?

Quelles sont le tendances actuelles en matière de bureaux Marie-Laure Leclercq de Sousa ?