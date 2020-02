54% des conseillers en immobilier pensent que la digitalisation est l’avenir de leur métier

Le métier d’agent immobilier risque-t-il de disparaître pour une version davantage tournée sur le digital ? Et qu’attendent réellement les conseillers en immobilier de leur métier ? MeilleursBiens.com a mené l’enquête. Zoom sur les résultats…

Récemment, deux chercheurs d’Oxford ont prédit à 97% la disparition des agents immobiliers au cours des prochaines décennies (source : latribune.fr). Aujourd’hui, le métier d’agent immobilier est en pleine mutation. Mais risque-t-il pour autant de disparaître pour une version davantage tournée sur le digital ? MeilleursBiens.com a réalisé une étude en février 2020 auprès son réseau d’agents mandataires afin de mieux connaître leurs attentes en termes d’évolutions du métier.

Indépendance et autonomie : des critères décisifs dans le choix d’une carrière

Parmi les avantages que présentent le métier d’agent mandataire immobilier, le principal cité est celui de l’indépendance : 70% des agents interrogés déclarent qu’il s’agit de la première raison pour laquelle ils se tournent vers ce métier. 19% privilégient quant à eux le temps de travail et la flexibilité, quand seulement 10% pensent que le salaire est un critère de choix.

Aussi, 26% des répondants lui préfèrent sa flexibilité et 15% sa rentabilité, quand 57% d’entre eux révèlent que l’autonomie est l’avantage majeur que présente le métier aujourd’hui, malgré que celle-ci puisse s’avérer relative. En effet, bien souvent l’agent immobilier indépendant ne peut travailler en totale autonomie par manque d’outils de travail.

La digitalisation: l’avenir du métier

Si 35% d’agents aimeraient voir le salaire évoluer, 54% pensent que l’avenir du métier pour les 5 prochaines années est la digitalisation des outils et procédures. 10% d’entre eux précisent : “le développement des outils qui facilitent leurs démarches au quotidien.” Une tendance qui laisse présager la poursuite de la transformation sur le secteur.

Des agents interrogés évoquent aussi qu’ils aimeraient “pouvoir faire les compromis directement sur tablette” ou attendent “le lancement d’une application mobile dédiée“. Un agent précise également qu’il attend “la mise en place un logiciel commun avec les notaires, ce qui permettrait d’enregistrer les données d’un dossier sur le logiciel des notaires.”

MeilleursBiens.com: un modèle unique dans l’immobilier français

Créée en 2010 par Michael Benchabat, MeilleursBiens.com est le premier réseau immobilier de France 100% digital qui reverse 100% des commissions, dédié aux professionnels de l’immobilier indépendants. En 2018, la start-up pivote afin de proposer une expérience digitale complète destinée aux mandataires immobiliers. La plateforme combine logiciel, support et marketplace, offrant ainsi un panel complet de fonctionnalités aux professionnels : vision globale du chiffre d’affaires réalisé, gestion transactionnelle, facturation, assistance juridique et administrative… Avec pour objectif de relier toutes les technologies inhérentes au travail d’un agent, de l’estimation du bien à sa signature en passant par les mandats, les visites et les compromis électroniques.

Toujours soucieux de simplifier le travail de son réseau, MeilleursBiens a développé fin 2019 un nouvel outil : estim.io, une aide incontournable pour les professionnels, qui permet l’estimation de biens immobiliers.

L’intelligence artificielle vient elle aussi s’immiscer dans le secteur : mi-janvier, la start-up a lancé un chatbot nourri par l’IA afin de pouvoir apporter une assistance à ses agents et futurs agents 24h/24 et 7 jours sur 7.

MeilleursBiens travaille actuellement sur la mise en place d’un partenariat avec une start-up développée par des notaires dans l’optique de toujours plus faciliter le travail de ses agents mandataires et ambitionne de lancer son application en 2020.

Aussi, MeilleursBiens s’inscrit dans la grande tendance de l’abonnement. Il présente l’avantage de maîtriser les coûts pour les utilisateurs et de maîtriser le CA pour l’entreprise. Grâce à ce nouveau modèle unique sur le marché, la start-up reverse 100% des honoraires à ses agents mandataires qui ont pu augmenter leur chiffre d’affaire de 20% à 50% par rapport à ceux en réseaux classiques ou en agences traditionnelles. Une offre qui vient largement challenger les habitudes du marché de l’immobilier.

* Étude réalisée auprès du réseau d’agents mandataires MeilleursBiens.com – février 2020