Julien Denormandie lance un plan de prévention et de lutte contre les punaises de lit

Face à l’invasion de punaises de lit qui empoisonnent la vie de milliers de Français et les laissent démunis, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a lancé le 21 février, en partenariat avec la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), un plan de prévention et de lutte contre ces insectes, sources de fortes démangeaisons et de dermatites. L’objectif ? Mieux informer les particuliers sur les risques d’infestation de leur logement.

Le Gouvernement met ainsi à disposition du public un numéro de téléphone pour répondre à toutes les questions, le 0 806 706 806, et un site internet : stop-punaises.gouv.fr. Il lance aussi une campagne numérique de sensibilisation et d’information sur les bons gestes à adopter,

Une mission parlementaire pour lutter contre ces insectes

Pour évaluer, voire adapter le droit, mais aussi dégager des pistes de financement pour les plus fragiles, Julien Denormandie, lance également une mission parlementaire sur la lutte contre les punaises de lit. L’objectif ? Evaluer l’adaptation du droit à ce nouveau risque, notamment dans l’habitat collectif et le parc locatif. La mission intégrera également un volet consacré au financement, notamment pour les plus précaires.

Punaises de lit, on peut tous être touché…

Si ces parasites avaient disparu dans les années 1950 en France, leur recrudescence sur le territoire national est une réalité. Les principales causes : les voyages internationaux et l’apparition des résistances aux insecticides. Les punaises de lit sont des insectes parasites qui vivent à l’abri de la lumière, dans les espaces sombres. Les chambres à coucher et les canapés sont principalement touchés. Visibles à l’œil nu, généralement brunes, les punaises de lit ont une durée de vie moyenne de 5 à 6 mois.

Punaises de lit : comment les éviter ?

Chez soi

Évitez d’encombrer les espaces, afin de réduire le nombre d’endroits où les punaises de lit peuvent se cacher.

Vêtements achetés d’occasion : soit les laver à plus de 60°C ou les mettre au sèche-linge au cycle le plus chaud durant au moins 30 minutes, soit les mettre au congélateur 72 heures minimum.

Aspirez et nettoyez avec un appareil à chaleur ou à vapeur les meubles récupérés dans la rue ou achetés en brocante avant de les introduire dans son logement.

À l’hôtel

Ne pas déposer ses bagages sur le sol ni sur le lit ; les ranger sur un support à bagage inspecté au préalable.

Ne pas poser ses vêtements sur le lit ou dans les armoires avant de les avoir examinés scrupuleusement.

Vérifiez le lit : le matelas, les fermetures à glissière, les coutures, le capitonnage du rembourrage, derrière et autour de la tête de lit.

Vérifiez les meubles et les murs : le châssis des meubles et le rembourrage, à l’aide d’un objet ayant un coin dur comme une carte de crédit.

Punaises de lit : comment s’en débarrasser ?

Lavez en machine à plus de 60°C permet d’éliminer les adultes et les œufs. Les vêtements ainsi lavés doivent être conservés dans des sacs plastiques scellés jusqu’à la fin de l’infestation.

Nettoyez à la vapeur à haute température, à 120°C, pour détruire tous les stades de punaises de lit au niveau des recoins ou des tissus d’ameublement.

Supprimez l’ameublement infesté : elle n’est pas obligatoire, mais doit être réfléchie et organisée pour ne pas contaminer d’autres sites. Les matelas ou meubles contaminés ne doivent bien sûr pas être vendus, ni déposés dans la rue : il faut s’assurer qu’ils aillent directement en décharge et qu’ils ne soient pas récupérables (les rendre inutilisables).

Méthodes à ne pas utiliser sans recourir à des professionnels : les produits chimiques et les fumigènes anti-insectes !

En cas de persistance, le recours à des professionnels

Faites appel à des entreprises spécialisées dans la détection (notamment celles ayant recours à des chiens renifleurs).

Consultez le site de la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D).