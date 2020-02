Les Français sont-ils prêts à tous les sacrifices pour louer l’appartement ou la maison de leurs rêves ?

Alors que trouver une location est un parcours du combattant, à quels sacrifices sont prêts les Français pour louer l’appartement ou la maison de leurs rêves ? Le point avec Lagenceblue.fr, agence immobilière 100% en ligne lancée en 2017 par Antoine Marck et Olivier Picard.

Lagenceblue.fr, agence immobilière 100% en ligne, dévoile les résultats d’une enquête nationale sur les locataires en France. Un sondage qui montre que les Français sont prêts à beaucoup de choses pour obtenir la location de leurs rêves…

Locataire = galère ?

La recherche d’une location est bien loin d’être une sinécure. En effet, plus de 74% des Français locataires trouvent que l’accès à une location de maison ou d’appartement est un parcours très difficile, 19% le considèrent moyennement facile et seulement 7% n’éprouvent aucun problème.

Prêts à tout ?

Sans doute en partie à cause de cette difficulté, 88% des locataires sont prêts à faire des sacrifices pour accéder à un bien immobilier à louer. Les femmes sont même plus nombreuses dans cette posture avec 91% de représentativité, contre 85% des hommes.

Economies, économies !

Parmi tous les scénarios possibles afin de trouver un peu plus d’argent, les Français sont prêts à diminuer certains budgets de la vie quotidienne. Ainsi, les loisirs, les jeux et la culture arrivent en première place pour 72% des locataires, juste devant l’aménagement intérieur, le mobilier et la décoration avec 66%. En troisième position, c’est le budget transport et véhicule qui est ponctionné à 53%. En revanche, les Français sont moins disposés à baisser leur budget vêtement (39%) ni celui des cadeaux (48%) ou des vacances (49%).

Là-bas…

Pour accéder plus facilement à la location, 62% des Français sont même prêts à changer de département ou de région. Dans le détail, ce sont surtout les hommes (73%) qui sont plus capables de déménager que les femmes (51%).

Locataires pour la vie entière ?

Une chose est claire, les Français ne souhaitent pas rester locataires pour toujours. En effet, plus de 83% des femmes et 78% des hommes déclarent opter pour la location seulement pendant quelques années.

Liaisons dangereuses

Entre les propriétaires et les locataires, les relations ne sont pas fantastiques… En effet, 57% des locataires déclarent ne pas avoir un bon relationnel avec leur propriétaire (39% pas tellement et 18% pas du tout) et 32% avouent ne pas avoir de relation du tout.

Pas de mensonges !

Les Français ne sont tout de même pas prêts à tout et n’importe quoi pour obtenir une belle location. Ainsi, 63% des hommes et plus de 81% des femmes interrogées ne sont pas disposés à mentir sur la déclaration de leurs revenus.

Drague immobilière ?

En revanche, à la question « seriez-vous prêt(e) à séduire le ou la propriétaire pour avoir une belle location ? », presque 1 Français sur 2 avoue que « oui » ! Si les femmes restent minoritaires avec 42%, les hommes sont plus de 56% à oser passer à l’acte pour obtenir la location de leur rêve…

2020 : on change de loc !

Pour cette nouvelle année, 61% des Français ont prévu de changer de location. Une volonté qui semble un peu plus forte au sein de la gent féminine (64%) que chez les hommes (59%).

En résumé …

Trouver une location est un parcours du combattant pour 74% des Français mais 88% des locataires prêts à se sacrifier pour accéder à un bien immobilier à louer

72% sont prêts à supprimer leur budget loisirs, 66% celui de la déco et 53% celui des transports

73% des hommes capables de changer de région contre 51% des femmes

81% des Français refusent de rester locataires pour la vie entière

57% des locataires n’ont pas de bonnes relations avec leur propriétaire

81% des Français ne mentiraient pas sur leurs revenus mais 49% sont prêts à séduire le propriétaire.

*Méthodologie : enquête réalisée auprès de 6 272 locataires répartis sur l’ensemble du territoire français, selon la méthode des quotas, durant la période du 4 au 13 février 2020. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France regroupant plus de 21 250 personnes. Toutes les informations mises en avant par les personnes interrogées sont déclaratives.