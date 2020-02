Le doublement du vignoble d’Issy-les-Moulineaux est lancé !

Le Chemin des Vignes, véritable institution à Issy-les-Moulineaux,s’agrandit. Les vignes seront bientôt doublées en créant un amphithéâtre de plus de 300 m² environ en symétrie des vignes existantes.

Mardi 25 février, trois pieds de vignes ont été plantés symboliquement par Yves Legrand, propriétaire du Chemin des Vignes, et André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux. Cet événement, qui fait suite à la signature l’été dernier d’un protocole d’accord entre la SPL Seine Ouest Aménagement, le groupe Legrand, la confrérie Sainte-Vincent, en partenariat avec le promoteur Woodeum et à la demande de la Ville, lance officiellement l’aménagement de l’extension du vignoble isséen.

Le chemin des vignes verra sa surface doublée

Le Chemin des Vignes, situé au cœur de la ZAC Léon Blum en pleine requalification autour de la future gare du Grand Paris Express (Issy RER, ligne 15 sud), verra sa surface doublée dans le cadre du prolongement du projet HOYA du promoteur Woodeum dont les travaux vont démarrer. Ce second ensemble de 38 logements sera également conçu en bois massif bio-sourcé afin de minimiser son empreinte carbone.

Le vignoble d’Issy-les-Moulineaux est actuellement implanté en bordure de la ligne C du RER en forme de demi-amphithéâtre. Le protocole d’accord signé l’été dernier entérine le projet de planter des vignes en face du vignoble existant, au numéro 115 de l’avenue de Verdun, toujours en forme de demi-lune, complétant ainsi la première plantation avec une possibilité d’accès par le sentier des vignes. Les vignes seront ainsi doublées en créant un amphithéâtre de plus de 300 m² environ en symétrie des vignes existantes.

Georges Brassens, René Fallet, Robert Doisneau et Jean Carmet …

C’est en 1974 que Lucien Legrand, père d’Yves Legrand, acquiert une ancienne carrière de craie appartenant à la Société Française du Champignon, un lieu chargé d’histoire duquel on extrayait notamment l’argile nécessaire à la fabrication de la porcelaine de la célèbre Manufacture Royale de Sèvres. Le 113 bis avenue de Verdun prend l’appellation du « Chemin des Vignes » et devient le repaire d’illustres habitués parmi lesquels figuraient Georges Brassens, René Fallet, Robert Doisneau ou encore Jean Carmet. Actuellement, 140 parcelles de vignes existent toujours en Île-de-France, pour un total d’une dizaine d’hectares.

Un patrimoine que la Ville a souhaité préserver, et même développer. Chaque année, les vendanges sont réalisées par une classe de CM2 d’Issy-les-Moulineaux et le vin d’Issy acquiert au fil du temps ses lettres de noblesse.

André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux indique : « L’extension du vignoble d’Issy est un geste fondateur qui prouve notre attachement au Chemin des Vignes. Ce projet s’insère parfaitement dans l’évolution de ce quartier de 17 hectares, qui réunira plus de 1900 logements, 28 000 m2 de bureaux, des espaces verts multipliés par 4 par rapport à aujourd’hui, des commerces, une crèche, une école… avec en son centre un pôle de transports multimodal (RER C, ligne 15 du super-métro et ligne 12 du métro prolongé) ».

De son côté, Yves Legrand, propriétaire du Chemin des Vignes, déclare : « La Confrérie Saint-Vincent d’Issy-les-Moulineaux se réjouit du doublement des pieds de vignes initiaux cultivés en permaculture et confortant ainsi depuis 1989 son implantation à une période où l’écologie citadine passait pour un doux rêve ».