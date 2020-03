Immobilier : les SCPI poursuivent leur percée auprès des épargnants français

8,6 milliards d’euros. C’est le montant investi par les épargnants français dans des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) en 2019. Cette collecte, en forte hausse, témoigne du succès grandissant de ce produit d’investissement immobilier qui a enregistré un rendement moyen de 4,4% en 2019.

Mais qui investit en SCPI ? Quel est le degré réel de connaissance des épargnants sur ce placement ? La société de gestion d’Atland Voisin a sollicité l’institut OpinionWay pour interroger les Français sur leur rapport à ce placement en plein développement ces dernières années mais dont la notoriété auprès des épargnants non spécialistes reste à améliorer.

Les SCPI, nouveau placement immobilier préféré des Français ?

Plus d’1 Français sur 2 connaît les SCPI, et 1 sur 5 voit même précisément de quoi il s’agit, faisant de ce produit d’investissement cinquantenaire le second placement immobilier le mieux identifié des Français, juste derrière l’investissement Pinel (24%).

Accessibles dès 1000 €, si les SCPI sont surtout connues par les épargnants seniors (66% des +65 ans), une part très significative des 18-24 ans (36%) et des 25-34 ans (45%) se déclarent familiers de ce produit d’investissement.

Autre enseignement: près de 4 Français sur 10 connaissant les SCPI marquent un intérêt particulier déclarant en « posséder ou souhaiter en posséder », les plaçant en tête des placements immobiliers préférés des Français avisés. La part des personnes « souhaitant posséder » des SCPI (25%) démontre par ailleurs un fort potentiel de développement auprès du grand public, surtout chez les jeunes (41% des 18-24 ans et 35% des 25-34 ans).

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Une société civile de placement immobilier (SCPI) est un placement collectif qui collecte des fonds apportés par des investisseurs particuliers afin d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier. En contrepartie de cet investissement qui peut démarrer à partir de 1000 euros, les épargnants deviennent associés de la SCPI en recevant des parts sociales qui donnent le droit de percevoir un dividende généralement trimestriel. La rémunération des SCPI s’élevait à 4,4% en moyenne en 2019

Investir en SCPI : les Français savent-ils comment faire ?

Interrogés sur les modalités pour investir en SCPI, le niveau de connaissance des épargnants est globalement supérieur à la moyenne. Assez logiquement, le taux de bonnes réponses est plus élevé chez les seniors, profil connaissant le mieux le dispositif. Ainsi, 72% des Français ont intégré qu’il est possible d’investir en SCPI à partir de 1000€ et 57% qu’il est possible de le faire à crédit, comme pour n’importe quel achat immobilier, permettant au passage de bénéficier des taux d’intérêt très bas. Digitalisation oblige, 61% des épargnants savent qu’il est possible d’investir de manière dématérialisée sur internet.

Plus d’1 Français sur 3 se dit prêt à investir en SCPI, les jeunes en tête

Après s’être vu expliquer les SCPI et leur fonctionnement, 36% des épargnants se déclarent prêts à investir une partie de leur épargne dans des SCPI. Parmi eux, une partie significative voit les choses en grand : 19% des épargnants prêts à investir en SCPI se disent enclins à y investir 10% à 50% de leur épargne et 52% plus de 50% de leurs économies. Profil connaissant le moins les SCPI, les moins de 35 ans témoignent du plus grand intérêt dès lors qu’ils ont pris connaissance de ce dispositif d’investissement. Ainsi, parmi les Français prêts à investir en SCPI, 69% des 18-24 ans et 73% des 25- 34 ans se disent prêts à investir plus de 50% de leur épargne. Des chiffres qui témoignent d’un fort potentiel de croissance pour ce produit dans les années à venir, mais qui démontrent aussi la nécessité de poursuivre la pédagogie auprès des particuliers pour le rendre encore plus accessible et plus intelligible par chacun.

« Le succès rencontré par les SCPI tient d’une part aux rendements affichés très attractifs par rapport à d’autres produits d’investissement, mais également à la stabilité de ces hauts niveaux de performances depuis de nombreuses années», note Jean-Christophe Antoine, Président d’Atland Voisin. « Il est très intéressant de voir que le niveau de connaissance des épargnants progresse sur ce placement, mais également leurs velléités à investir. S’ils confirment l’appétit des Français pour les SCPI, les résultats sur la proportion de leur épargne qu’ils sont prêts à investir nous poussent toutefois à encourager les investisseurs à bien s’informer. Les SCPI sont un produit de diversification de long terme, toutes les SCPI ne se valent pas, et ne répondent pas aux mêmes besoins et objectifs. C’est également à nous et à tous les professionnels du patrimoine, de poursuivre notre travail d’explication auprès du grand public pour leur donner toutes les clés et les orienter vers les produits qui répondront le mieux à leurs besoins », précise-t-il.

Méthodologie : enquête réalisée par OpinionWay entre les 30 octobre et 4 novembre 2019, auprès de 2022 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252