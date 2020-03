Quelle sont les 20 villes de France où il est urgent d’acheter ?

Avez-vous intérêt à devenir propriétaire ? Découvrez les 20 villes de France où il est urgent d’acheter si vous êtes locataire d’un T2 !

Un locataire est un propriétaire qui s’ignore… Au vu des taux d’emprunt actuels, un locataire a la possibilité de devenir propriétaire en contrepartie de mensualités équivalentes à son loyer. Et il a même tout intérêt à le faire ! C’est ce que révèle l’analyse des données issues des 3 études réalisées par SeLoger sur ce mois de février : le baromètre LPI-SeLoger, le baromètre des loyers et l’Observatoire du Moral de l’Immobilier qui a interrogé, du 3 au 27 février dernier, 2 865 locataires en France.

Quels sont les locataires en France qui doivent passer à l’acte (d’achat) ?

On entend parfois dire que « payer un loyer, c’est jeter son argent par les fenêtres » ou encore « qu’avec ce que tu lâches en loyer, tu serais propriétaire depuis longtemps ». Mais alors, réalité ou idée reçue ? Malgré les surcoûts que représentent les frais de notaire, bancaires et d’agence, est-il toujours plus avantageux d’acheter que de louer ? L’Observatoire du Moral de l’Immobilier (OMI) nous apprend que 66 % des locataires sont globalement satisfaits du montant de leurs loyers. Mais si on leur démontre que, pour une mensualité équivalente à leur loyer, ils peuvent avoir un logement bien à eux, peuvent-ils changer d’avis ?

» Lorsqu’on s’intéresse à la psychologie des locataires on s’aperçoit que 44% des locataires associent la notion de propriété immobilière à l’indépendance et à la liberté. Cette notion d’indépendance est bien plus marquée chez les locataires que chez les propriétaires eux-mêmes qui ne sont que 32% à partager ce sentiment « , souligne Séverine Amate, Porte-Parole de SeLoger.

Combien de m² pouvez-vous acheter avec le loyer de votre T2 ?

Pour une mensualité équivalente au loyer de votre 2 pièces, découvrez :

Quelle somme vous pouvez emprunter sur 20 ans, au taux de 1,29 % et moyennant un apport personnel de 10 % couvrant vos frais de notaire et d’agence.

Quelle superficie vous pouvez acheter dans votre ville.

Un locataire sur Paris*…

Prenons l’exemple d’un locataire parisien qui disposerait d’un apport personnel de 10 % lui permettant de couvrir l’intégralité des frais d’agence et de notaire, et dont le dossier de financement aurait été accepté, plutôt que de continuer de payer 1 465 € par mois de loyer pour son 2 pièces, imaginons que ce locataire se mette en quête d’un logement à acheter dans sa ville. Le prix au mètre carré à Paris se situant aux alentours de 11 014 €, des mensualités équivalentes à son loyer, soit 1 465 € par mois, lui permettraient de faire l’acquisition d’un bien de 28 m². Dans le cas du locataire d’un T2 à Amiens, nos données montrent que pour ce type de bien, le loyer moyen tourne autour de 587 € mensuels. Pour une mensualité de 587 € et un prix au m² à Amiens se situant aux alentours de 2 232 €, notre locataire pourrait acheter un appartement de 53 m² et à Mulhouse, un locataire qui verserait tous les mois 494 € à son banquier plutôt qu’à son propriétaire pourrait dire bye-bye à son T2 et poser ses valises – en tant que propriétaire, cette fois – dans un 67 m².

Un locataire sur Lille*…

A Lille, ce ne sont pas des idées reçues surtout pour les locataires de 2 pièces, même si l’encadrement des loyers est de nouveau en vigueur depuis le 1er mars ! Avec 671 €, à Lille, on peut emprunter 141 800 € soit le prix d’un 49 m². Un locataire Lillois disposant d’un apport personnel de 10 % lui permettant de couvrir l’intégralité des frais d’agence et de notaire, et dont le dossier de financement aurait été accepté, pourrait, au lieu de payer 671 € de loyer par mois, s’acheter un 49 m² dans sa ville. Le prix au mètre carré à Lille se situant aux alentours de 3 303 €, des mensualités équivalentes à son loyer lui permettraient d’emprunter 141 800 €. Il pourrait alors faire l’acquisition d’un bien immobilier de 49 m². C’est plus grand qu’un deux pièces car comme le précise le portail de la fonction publique, en France, la superficie moyenne pour un T2 est de 45 m² !

Les 20 villes où il est urgent d’acheter si vous êtes locataire d’un T2

Plus de 6 locataires sur 10 sont satisfaits de leurs loyers* pour autant, d’après les données que nous avons rassemblées, dans de nombreuses villes, les locataires auraient tout intérêt à devenir propriétaires et c’est particulièrement vrai des locataires de T2 dans les villes suivantes :

Amiens

Angers

Besançon

Brest

Caen

Clermont-Ferrand

Grenoble

Le Havre

Le Mans

Lille

Limoges

Metz

Mulhouse

Nîmes

Orléans

Perpignan

Reims

Rouen

Saint-Étienne

Toulon

* : données issues du baromètre des Loyers SeLoger et du baromètre LPI-SeLoger – Février 2020

Bon à savoir : Le prix moyen d’un loyer en France, charges comprises, pour un 2 pièces est de 611 €/mois pour une location vide.