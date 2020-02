Découvrez les grandes villes dans lesquelles les loyers sont les moins élevés

Alors que le logement est – plus que jamais – au coeur des préoccupations des Français, voici 15 grandes villes dans lesquelles les loyers restent abordables, c’est à dire moins de 600 €/mois.

Alors que certains tarifs baissent fortement (transports aériens, communication…), force est de constater qu’il coûte de plus en plus de se loger et que la part du loyer dans le budget des ménages n’en finit pas de grossir…

Le top 5 des grandes villes où les loyers sont les moins chers

Dans de nombreuses villes de France, la tension du marché locatif se manifeste d’ailleurs par des logements en nombre insuffisant, une concurrence féroce entre locataires et des niveaux élevés de loyers. Les chiffres recueillis par le Baromètre des Loyers mis en place par le site d’annonces immobilières SeLoger montrent que dans certaines grandes villes, il reste toutefois possible de louer un logement en contrepartie d’un loyer raisonnable, comprenez pour moins de 600 € par mois.

Avec un loyer moyen de 479 € par mois, c’est Limoges qui arrive en tête de notre classement des villes où les loyers sont les moins élevés. La médaille d’argent est décernée à Saint-Étienne (493 €/mois). Quant au prix du loyer au Mans (500 €/mois), il permet à la Cité Plantagenêt de décrocher la médaille de bronze et la 4e place est occupée par Brest. Louer un logement dans la Cité du Ponant vous coûtera, en moyenne, 527 € par mois. Enfin, c’est Perpignan qui ferme la marche. Les 535 € de loyers mensuels, qui y ont été relevés, font de la préfecture des Pyrénées-Orientales la 5e grande ville la moins chère de France pour louer un logement.

Bon à savoir : En France, le loyer moyen, charges comprises, d’un appartement est de 668 € par mois. Et le loyer moyen d’une maison avoisine 826 € mensuels.

Angers, Caen et Le Havre au coude à coude pour le prix d’une location

La 6e place de notre classement des villes où les loyers sont particulièrement abordables est occupée par Mulhouse avec un loyer moyen qui avoisine 537 € mensuels. Suivent Angers, Caen et Le Havre, trois villes dans lesquelles louer un logement ne vous coûtera respectivement que 549 €, 550 € et 551 € par mois. Quant au prix du loyer à Reims qui se limite à 568 € mensuels, il permet à la Cité des Sacres de pointer au 10e rang de notre palmarès.

Moins de 600 €/mois, charges comprises, à Tours

D’après les données qu’a recueillies le Baromètre des Loyers de SeLoger, aux cinq dernières places de notre classement des grandes villes françaises où louer son habitation coûte – en moyenne – le moins cher, on retrouve Orléans (569 € de loyer par mois), Clermont-Ferrand (576 €), Rouen (579 €), Dijon (588 €) et Tours (599 €). Autant de villes au sein desquelles le taux d’effort des ménages en matière de location reste contenu.

*Source : Baromètre des Loyers SeLoger