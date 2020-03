Laurent Vimont, Century 21 : « Votre projet immobilier ? Mettez-le au chaud pour l’instant! »

Fermeture de ses agences immobilières, mise en place du télétravail, signature électronique…. Laurent Vimont, président de Century 21, fait le point sur l’impact de la crise du coronavirus au micro d’Alexis Thiebault.

Comment réagissent les grands groupes immobiliers en France face à la crise du coronavirus et les mesures de confinements prises par le gouvernement ? Depuis le début de la crise du coronavirus, MySweetImmo interroge les acteurs majeurs de l’immobilier. Laurent Vimont, le président de Century 21 répond à nos questions. Extraits choisis.

Fermeture partielle des agences

« Première conséquence des mesures de confinement : Century 21 ferme toutes ses agences immobilières au public, avec la mise en place d’un dispositif permettant d’accéder aux parties administratives des agences via des mails ou par téléphone. Des équipes qui vont être engagées à faire du télé-travail. Et puis une gestion au jour le jour, parce qu’on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il est probable qu’on soit bientôt entièrement confinés. »

Respect absolu des règles sanitaire

« En attendant, on demande le respect absolu des règles sanitaires et gestes barrière. Enfin, quelques visites peuvent éventuellement être maintenues, dès lors que le vendeur et l’acquéreur le demandent expressément et son d’accord l’un et l’autre. Mais pour le reste, on navigue à vue. Plus de client dans les agences, un maximum de télé-travail quand c’est possible. Century 21 est un réseau de franchisé, donc chaque agence a mis en place un ensemble de protection. Le siège a bien sûr émis des recommandations. »

Les signatures imminentes

« Que faire des rendez-vous de signatures (promesse ou acte authentique) prévues dans les prochains jours ? Il faut privilégier au maximum la signature électronique. Nous avons pour cela des outils, permettant de travailler à distance. Si les notaires restent ouverts, la sagesse consisterait à ne jamais réunir dans la même salle le vendeur, l’acquéreur, l’agent immobilier et le notaire, mais à privilégier des signatures séparées. »

Les projets d’achat

« Si vous êtes un ménage avec un projet d’achat immobilier : gardez-le au chaud. Un achat immobilier, c’est l’achat d’une vie, ce n’est pas une histoire de « 20 jours, 30 jours ou 45 jours ». Cherchez sur internet des biens qui peuvent vous convenir, mais gardez votre projet d’achat de côté quelques temps. »